Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов — Finance.ua
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Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов

Казна та Політика
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Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, тому що уряду складно оцінити їхні статки
Про це в інтерв’ю польському виданню Wirtualna Polska заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
«Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів. Ми не контролюємо частини нашої території, тож складно оцінити статки деяких людей. Але, на мою думку, антиолігархічний закон вже запрацював», — зазначив він.
При цьому, за словами Данілова, олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику. Він сказав, що війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну.
«Ми бачимо, що олігархи роблять ходи, щоби не потрапити до реєстру. Його мета — побудувати прозору систему, справедливі відносини між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів нам потрібні бізнесмени, які створять робочі місця», — сказав він.
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«Це була система, яка дозволяла функціонувати олігархам. Коза не винна, що з’їла капусту з неогородженого городу. У нашій країні не було парканів, тож цю капусту міг їсти кожен. Поки що олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику. Я не знаю, що буде в майбутньому, але хочу, щоб це питання ніколи не поверталося до нас», — сказав секретар РНБО.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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