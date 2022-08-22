Секретар РНБО вважає, що після війни в Україні не буде олігархів — Finance.ua

Секретар РНБО вважає, що після війни в Україні не буде олігархів Вчора 16:30 — Особисті фінанси

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що після завершення війни з росією в Україні не буде олігархів, бо суспільство не дозволить окремим людям впливати на політику.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Бабель».

«Можу сказати особисте враження: після війни у нас не буде олігархів, тому що суспільство не дозволить людям впливати на політику, державні процеси, депутатів, купувати закони, як усе було раніше. Я більш ніж впевнений, що такого не буде, суспільство не дасть це зробити», — зазначив Данілов.

Водночас він зауважив, що зараз, як і раніше, 86 людей підпадають під один із чотирьох критеріїв згідно з законом про олігархів, проте зараз іде війна, і хто після неї залишиться з якими статками — невідомо.

«Законодавець не призупинив дію закону, але у когось є статки в Маріуполі, а у когось — у Харкові. Ми ж маємо усе це верифікувати (активи. — Ред.), і, окрім емоцій, тут має бути реальна і неупереджена оцінка», — пояснив секретар РНБО.

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