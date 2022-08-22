Секретар РНБО вважає, що після війни в Україні не буде олігархів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Секретар РНБО вважає, що після війни в Україні не буде олігархів

Особисті фінанси
199
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що після завершення війни з росією в Україні не буде олігархів, бо суспільство не дозволить окремим людям впливати на політику.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Бабель».
«Можу сказати особисте враження: після війни у нас не буде олігархів, тому що суспільство не дозволить людям впливати на політику, державні процеси, депутатів, купувати закони, як усе було раніше. Я більш ніж впевнений, що такого не буде, суспільство не дасть це зробити», — зазначив Данілов.
Водночас він зауважив, що зараз, як і раніше, 86 людей підпадають під один із чотирьох критеріїв згідно з законом про олігархів, проте зараз іде війна, і хто після неї залишиться з якими статками — невідомо.
«Законодавець не призупинив дію закону, але у когось є статки в Маріуполі, а у когось — у Харкові. Ми ж маємо усе це верифікувати (активи. — Ред.), і, окрім емоцій, тут має бути реальна і неупереджена оцінка», — пояснив секретар РНБО.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.