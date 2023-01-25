«Інші пріоритети»: Єрмак розповів, чому досі немає реєстру олігархів — Finance.ua

«Інші пріоритети»: Єрмак розповів, чому досі немає реєстру олігархів Сьогодні 15:48

«Інші пріоритети»: Єрмак розповів, чому досі немає реєстру олігархів

Реєстр олігархів буде створено, але на сьогодні у влади є інші пріоритети. Попри це плани президента Зеленського та його команди щодо боротьби з олігархами не змінились.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ми підтримуємо та вболіваємо за український великий бізнес, він є надбанням країни. Але коли бізнес-групи прагнуть політичного впливу, купують депутатів, політичні партії, впливають на судову систему — це зло», — сказав Єрмак.

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За його словами, плани президента та його команди щодо боротьби з олігархами не змінились, а олігархічна система є «причиною багатьох бід України».

Голова ОП додав, що «реєстр буде обов’язково, але сьогодні є й інші пріоритети, у яких більш жорсткі часові рамки».

Єрмак заявив також, що для стратегічних партнерів боротьба з олігархами в Україні дуже важлива. «Вони бачать, що можуть разом із нами зробити дві історичні перемоги України: у війні з росією та у війні з олігархічною системою», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривен;



Рада нацбезпеки і оборони затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський ввів його у дію;

у липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Хто саме — він не озвучив;

також раніше у червні 2022 року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність.



Економічна Правда За матеріалами:

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