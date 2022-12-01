Названі найбільш олігархізовані галузі та області України (інфографіка) — Finance.ua

Названі найбільш олігархізовані галузі та області України (інфографіка) Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Названі найбільш олігархізовані галузі та області України (інфографіка)

Центр економічної стратегії провів дослідження і з’ясував, хто є найбільшими олігархами в країні та у яких галузях та областях зафіксована їхня найбільша присутність.

Хто такий олігарх

Аналітики зазначають, що у дослідженні вони керувалися визначеним законом поняттям «олігарх», під яке підпадають такі основні чотири критерії:

володіє активами понад 1 млн прожиткових мінімумів (зараз це 2,5 млрд грн);

кінцевий бенефіціарний власник монополії (технічно, це означає ринкову частку понад 35%);



бере участь у політиці;

має значний вплив на засоби масової інформації.



Зазначимо, аби отримати статус олігарха, особа повинна мати мінімум три з цих ознак.

За даними ЦЕС, частка олігархів в економіці країни у вигляді активів, уторгування та персоналу йде на спад. Як кажуть експерти, в Україні відбувається «природня деолігархізація», однак частка їх впливу у деяких галузях все ще є досить значною.

Від піка 2011 року частка, в яку входять активи, дохід та персонал, зменшилася приблизно удвічі:

перша причина — втрата деяких активів, які були розташовані у східних областях та у Криму;

друга і важливіша причина — повільніше зростання за решту економіки.



Якщо ж говорити про уторгування галузей, у яких аналітики зафіксували найбільшу присутність олігархів, то йдеться насамперед про такі (дані 2020 року):

виробництво коксу (98%);



добування залізних руд (92%);

добування вугілля (85%);

виробництво труб (85%);

нафтопереробка (85%);

розподілення електроенергії (80%);

чорна металургія (78%);

виробництво добрив (70%);

авіаційний транспорт (без урахування іноземних гравців) (62%);

будівельний ритейл, Київ та область (53%);

телевізійне мовлення (53%);

розподілення газу (51%);

кондитерське виробництво (51%);

виробництво курятини (41%);

виробництво олії (35%).

Втрати від війни

Аналітики ЦЕС зазначають, що дослідження проводилося ще до повномасштабного вторгнення, тож буде правильно зробити поправку на руйнування, до яких привів напад росії на Україну.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні президентський законопроєкт № 5599 про деолігархізацію. 5 листопада 2021 року Зеленський підписав цей закон.

Як заявляв секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, наразі в Україні вже готовий реєстр олігархів. Однак ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

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