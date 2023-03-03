Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum — Finance.ua
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Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum

Особисті фінанси
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Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum
Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum
4 березня запрошуємо вас взяти участь у масштабному жіночому форумі для інвесторів-початківців, які цікавляться фондовими ринками й цінними паперами, хочуть розвивати власні блоги на фінансову тематику та цікавляться благодійництвом в Україні.

Гості благодійного форуму:

  • Юлія Баткалова розповість про принципи цілепокладання та портфельного інвестування.
  • Аліна Шух поділиться секретами фінансового планування в умовах нестабільного доходу.
  • Євген Таллер дасть практичні поради, як розвивати власний експертний блог на фінансову тему.
  • Уміда Самоєнко розповість про правильні принципи поведінки з фінансами та заощадженнями.
  • Роберт Лі допоможе вам сформувати фінансову подушку для дитини.
  • Ксенія Губанова детально на прикладах покаже, як обернути високу інфляцію собі на користь.
  • Лілія Ребрик поділиться досвідом заснування власного благодійного фонду.
  • Ірина Гуцал розповість про особливості благодійних зборів в умовах вiйни в Україні.
  • Ксенія Драганюк розкаже про роботу з жінками, які зараз воюють у складі Сил оборони України.
  • Анна Тігіпко розповість про досвід інвестування у всі сфери під час турбулентності у світі.
  • Ольга Хан дасть конкретні поради по тому, як сплачувати податки з інвестиційного доходу.
Окрім розмов про інвестиції на фондовому ринку на майбутнє, дізнаєтеся, як зробити приємнішим та цікавішим своє сьогодні завдяки партнерам події:
  • Бренду Sister’s Aroma, що пропонує клієнтам нішеві парфуми, аромати для дому, свічки, а також дерматологічно протестовану доглядову косметику. Засновниці бренду зробили акцент на використанні екологічно чистих інгредієнтів для продуктів і на збереження біорізноманіття планети, таким чином інвестуючи у збереження життя на Землі.
  • Книжковій платформі Yakaboo, що має мету зробити Україну найбільш читаючою країною Європи. На їхньому сайті, у магазинах та застосунку є понад 200 тисяч книг 71 мовою. Тут ви точно зможете знайти книги по фінансах, саморозвитку, бізнесу, а також українські та перекладені дитячі книжки та художні бестселери.
  • Сервісу безризикових земельних інвестицій Zeminvest, які дають змогу українцям вигідно інвестувати в землю сільськогосподарського призначення, та стабільно отримувати від 16% річних.
Формат заходу: форум.
Тип участі: офлайн на території Unit.City або онлайн.
Вартість: за донат від 200 грн, який потім перерахують на допомогу ВПО.

Встигніть забрати свій квиток

До зустрічі 4 березня о 12:00.
За матеріалами:
Finance.ua
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