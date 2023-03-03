Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum — Finance.ua

Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Жіноча сила у світі інвестицій: що розкажуть експерти на Female Freedom Forum

4 березня запрошуємо вас взяти участь у масштабному жіночому форумі для інвесторів-початківців, які цікавляться фондовими ринками й цінними паперами, хочуть розвивати власні блоги на фінансову тематику та цікавляться благодійництвом в Україні.

Гості благодійного форуму:

Юлія Баткалова розповість про принципи цілепокладання та портфельного інвестування.

Аліна Шух поділиться секретами фінансового планування в умовах нестабільного доходу.

Євген Таллер дасть практичні поради, як розвивати власний експертний блог на фінансову тему.

Уміда Самоєнко розповість про правильні принципи поведінки з фінансами та заощадженнями.

Роберт Лі допоможе вам сформувати фінансову подушку для дитини.

Ксенія Губанова детально на прикладах покаже, як обернути високу інфляцію собі на користь.

Лілія Ребрик поділиться досвідом заснування власного благодійного фонду.

Ірина Гуцал розповість про особливості благодійних зборів в умовах вiйни в Україні.

Ксенія Драганюк розкаже про роботу з жінками, які зараз воюють у складі Сил оборони України.

Анна Тігіпко розповість про досвід інвестування у всі сфери під час турбулентності у світі.

Ольга Хан дасть конкретні поради по тому, як сплачувати податки з інвестиційного доходу.

Окрім розмов про інвестиції на фондовому ринку на майбутнє, дізнаєтеся, як зробити приємнішим та цікавішим своє сьогодні завдяки партнерам події:

Бренду Sister’s Aroma, що пропонує клієнтам нішеві парфуми, аромати для дому, свічки, а також дерматологічно протестовану доглядову косметику. Засновниці бренду зробили акцент на використанні екологічно чистих інгредієнтів для продуктів і на збереження біорізноманіття планети, таким чином інвестуючи у збереження життя на Землі.

Книжковій платформі Yakaboo, що має мету зробити Україну найбільш читаючою країною Європи. На їхньому сайті, у магазинах та застосунку є понад 200 тисяч книг 71 мовою. Тут ви точно зможете знайти книги по фінансах, саморозвитку, бізнесу, а також українські та перекладені дитячі книжки та художні бестселери.

Сервісу безризикових земельних інвестицій Zeminvest, які дають змогу українцям вигідно інвестувати в землю сільськогосподарського призначення, та стабільно отримувати від 16% річних.

Формат заходу: форум.

Тип участі: офлайн на території Unit.City або онлайн.

Вартість: за донат від 200 грн, який потім перерахують на допомогу ВПО.

До зустрічі 4 березня о 12:00.

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