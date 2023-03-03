«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту — Finance.ua
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«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту

Особисті фінанси
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«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту
«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту
Шановні, в лютому 2023 року Finance.ua разом з друзями з Академії Мінфін створили для вас невеличкий тест у формі гри. Цей тест дозволяє перевірити «Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?».
Для цього ми роздали по 1 тис. доларів кожному учаснику. По віртуальній тисячі.
Цей тест створений для того, допомогти вам не втратити реальні гроші в майбутньому при інвестуванні в крипту. Адже інвестиції в криптовалюти — це непередбачуваний напрям.

Тест ось тут

Нагадаємо, наші друзі — представники Академії Мінфін спеціалізуються на навчальних програмах щодо інвестування в «крипту». Мета Академії — допомагати вам розбиратися в перепетіях крипторинку та підвищувати рівень фінансової грамотності у своїх студентів.
А ще ми домовлялися з Академією, що всі читачі Finance.ua, які пройдуть наш тест, будуть брати участь у розіграші трьох класних книг про криптовалюти:
  1. «Правила інвестування Уоррена Баффета. Як зберігати та примножувати капітал». Автор — Джеремі Міллер.
  2. «Життя після Google. Занепад великих даних і становлення блокчейн-економіки». Автор — Джордж Гілдер.
  3. «Блокчейн-революція. Як технологія, що лежить в основі біткойна та інших криптовалют, змінює світ». Автори — Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт.
Ми виконуємо нашу обіцянку й вже сьогодні підбиваємо підсумки!

Результати розіграшу

Вітаємо переможців, і вже найближчим часом, Академія Мінфін зв’яжеться з вами, і зможете забрати свої призи!
Водночас ми не хочемо, щоб інші залишилися без подарунків! Ті, хто звернуться до Академії Мінфін з промокодом «Finance» — отримають спеціальні умови для навчання в Академії й пакет корисних інвестиційних матеріалів.
На цьому не зупиняємось, тому стежте за новинами, далі буде... 🚀
За матеріалами:
Finance.ua
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