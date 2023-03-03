«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту — Finance.ua

«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту Сьогодні 11:37 — Особисті фінанси

«Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?»: Finance.ua визначив переможців тесту

Шановні, в лютому 2023 року Finance.ua разом з друзями з Академії Мінфін створили для вас невеличкий тест у формі гри. Цей тест дозволяє перевірити «Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту?».

Для цього ми роздали по 1 тис. доларів кожному учаснику. По віртуальній тисячі.

Цей тест створений для того, допомогти вам не втратити реальні гроші в майбутньому при інвестуванні в крипту. Адже інвестиції в криптовалюти — це непередбачуваний напрям.

Нагадаємо, наші друзі — представники Академії Мінфін спеціалізуються на навчальних програмах щодо інвестування в «крипту». Мета Академії — допомагати вам розбиратися в перепетіях крипторинку та підвищувати рівень фінансової грамотності у своїх студентів.

А ще ми домовлялися з Академією, що всі читачі Finance.ua, які пройдуть наш тест, будуть брати участь у розіграші трьох класних книг про криптовалюти:

«Правила інвестування Уоррена Баффета. Як зберігати та примножувати капітал». Автор — Джеремі Міллер. «Життя після Google. Занепад великих даних і становлення блокчейн-економіки». Автор — Джордж Гілдер. «Блокчейн-революція. Як технологія, що лежить в основі біткойна та інших криптовалют, змінює світ». Автори — Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт.



Ми виконуємо нашу обіцянку й вже сьогодні підбиваємо підсумки!

Вітаємо переможців, і вже найближчим часом, Академія Мінфін зв’яжеться з вами, і зможете забрати свої призи!

Водночас ми не хочемо, щоб інші залишилися без подарунків! Ті, хто звернуться до Академії Мінфін з промокодом «Finance» — отримають спеціальні умови для навчання в Академії й пакет корисних інвестиційних матеріалів.

На цьому не зупиняємось, тому стежте за новинами, далі буде... 🚀

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