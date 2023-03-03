Прем'єр дав обіцянку населенню щодо зміни тарифів на електроенергію — Finance.ua
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Прем'єр дав обіцянку населенню щодо зміни тарифів на електроенергію

Особисті фінанси
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що соціально незахищені верстви населення не постраждають від необхідності відновлювати зруйновану енергетику за рахунок перегляду тарифів.
Про це він сказав на прес-конференції, коментуючи питання можливого підвищення тарифів на електроенергію.
«До кінця опалювального сезону — ми якщо дали обіцянку, то виконаємо її — жодні тарифи змінюватися не будуть», — сказав він.
Він додав, що зруйновану росіянами інфраструктуру потрібно відновлювати, і це неможливо покрити за рахунок нинішніх коштів енергокомпанії, тому що вони продають електроенергію за регульовано зниженими цінами.
Глава Кабміну зазначив, що все енергетичне співтовариство працює над тим, щоб не допустити глибокої енергетичної кризи. Однак Шмигаль пообіцяв, що соціально незахищені верстви не відчують можливого фінансового навантаження через комунальні тарифи.
«Уряд та Офіс президента однозначно можуть пообіцяти, що люди, вразливі верстви населення не можуть постраждати через будь-яку реалізацію проектів з розвитку відновлення, стабілізації, розвитку енергетики України. Тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано і виважено, але шлях до електроринку, до ринку газу, до розвитку цивілізованого енергетичного ринку для України важливий», — пояснив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • У травні 2022 року Кабмін ухвалив законопроекти про введення на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторію на підвищення комунальних тарифів.
  • Зараз для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 грн — у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.
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За матеріалами:
УНІАН
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