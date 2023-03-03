Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів — Finance.ua
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Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів

Валюта
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Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів
Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів
Населення України в лютому 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 112,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 617,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 504,8 млн доларів.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Таким чином, у лютому українці скоротили купівлю валюти на 59,2 млн доларів порівняно з січнем, коли вони купили рекордні 564,0 млн доларів.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Дані показують, що більше половини попиту (310,3 млн доларів) у лютому 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливався близько рівня 40 гривень за долар.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • захоплення українців «конвертаційними депозитами» (коли в банк заносиш гривню, а тобі відкривають депозит у валюті — доларах або євро, за курсом набагато нижчим від ринкового) допомогло банкам впоратися з відтоком валютних коштів. Однак виявилося, що далеко не всі банки успішно організували виплату валюти з клієнтських рахунків;
  • банки почали пропонувати клієнтам т. зв. «ультракороткі» вклади з терміном дії 7, 14 та 29 днів.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
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