Українці зможуть обміняти посвідчення водія ще в одній країні — Finance.ua

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Українці зможуть обміняти посвідчення водія ще в одній країні

Особисті фінанси
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Українці зможуть обміняти посвідчення водія ще в одній країні
Українці зможуть обміняти посвідчення водія ще в одній країні
Послугу обміну почали надавати у мобільно-технічних комплексах ДП «Документ» у Словаччині. Із 2 березня послуга обміну національного посвідчення водія на таке ж українське надається у Братиславі.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Станом на зараз обмін посвідчення водія можна здійснити також у Польщі та Чехії. Таким чином це вже третя країна, де можна обміняти протерміноване національне водійське або старе на нове чи у разі зміни анкетних даних — прізвища, імені, по батькові.
Адреса, за якою працюють мобільні програмно-технічні комплекси ДП «Документ»: Братислава, 821-09, Mlynské nivy 5A (територія автостанції −1 поверх ТЦ «Nivy centrum»).
Варто шукати брендовані білі буси «Паспортного сервісу». Із адресами усіх центрів ДП «Документ», які надають послуги у тому числі в шести європейських містах за кордоном можна ознайомитись на офіційному сайті. Прийом громадян здійснюється як за попереднім записом, так і в порядку «живої» черги.

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Графік роботи мобільних програмно-технічних комплексів у Братиславі: понеділок — субота з 9:00 до 18:00 за місцевим часом; неділя — вихідний. Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок — п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом; неділя та понеділок — вихідні.

Що ще варто знати про обмін посвідчення водія у Братиславі?

Послуга обміну посвідчення водія надається, коли в особи є фізичний документ і вона лишає його співробітнику ДП «Документ». За кордоном поки не надається послуга відновлення українського посвідчення водія у разі втрати чи крадіжки. Але таку послугу можна отримати на території України в 148 сервісних центрах МВС або замовити онлайн через Електронний кабінет водія.
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Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:
  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.
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Алгоритм обміну українського посвідчення водія на українське у Словаччині: особа звертається до ДП «Документ» та надає повний пакет документів, її фотографують та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, відправляють заявку до України, де її розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, тобто, схвалення процедури обміну посвідчення водія, у Братиславі видруковують на спеціальному бланку новий документ для особи, а старий вилучають.
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За матеріалами:
Finance.ua
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