В ЄС пропонують перевести водійські права у цифровий формат — Finance.ua

В ЄС пропонують перевести водійські права у цифровий формат Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

В ЄС пропонують перевести водійські права у цифровий формат

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян представила так званий пакет з безпеки на дорогах, пропозиції до нових регуляторних правил ЄС, які мають зменшити кількість ДТП на європейських автомобільних шляхах.

Про це вона розповіла в Брюсселі на пресконференції за підсумками засідання колегії Європейської Комісії.

«Багато з вас, напевно, мають водійські права у ваших гаманцях. Нові правила перетворять цей шматок пластику на історію. Ми хочемо, щоб ЄС перейшов на цифрові водійські права, які працюватимуть через всі кордони в Європейському Союзі», — сказала єврокомісар.

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Вона зауважила, що вже у недалекому майбутньому водійське посвідчення буде в електронному вигляді в телефоні або у будь-якому іншому цифровому пристрої власника, хоча, за бажання можна буде отримати й «фізичні» водійські права.

Нові регуляторні правила пропонують також більш жорсткі правила отримання водійського посвідчення. Зокрема, під час обов’язкових водійських іспитів більше уваги приділятиметься реагуванню водія на нові фактори ризику на дорогах, включаючи поведінку інших учасників руху та урахування нових форм мобільності громадян.

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Нові правила знизять віковий «поріг» для отримання водійських прав до 17 років. Юнакам планують дозволити «водіння у супроводі» для опанування професійних водійських навичок, у тому числі, за кермом вантажівок. Самостійно керувати транспортним засобом, як і раніше, вони зможуть з 18 років. При цьому для цієї категорії молодих водіїв встановлюється випробувальний період, принаймні, у два роки, протягом яких існуватиме правило нульової толерантності до вживання алкоголю за кермом.

За задумом Єврокомісії, зниження віку для отримання водійських прав має стимулювати інтерес молоді до отримання професії водія, — категорії робітників, яких нині не вистачає на європейському ринку праці.

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Пропозиції Єврокомісії охоплюють також транскордонне співробітництво в рамках різних країн ЄС із притягнення до відповідальності водіїв, що порушують правила безпеки, включаючи сплату компенсацій, стягнень та інших адміністративних покарань.

Також передбачається, що у випадку анулювання водійських прав в одній з країн ЄС, особа не зможе отримати водійське посвідчення у будь-якій іншій країні ЄС.

Оголошені пропозиції, за правовою процедурою, будуть передані на розгляд Європейського Парламенту та Ради ЄС для ухвалення.

Довідка Finance.ua:

українці у Польщі, які не мають посвідчення водія, можуть його зробити;

законодавство Австрії зобов`язує українців, які перебувають у країні понад рік, реєструвати власні автомобілі. Водночас є спосіб уникнути реєстрації. Розповідаємо про нього та важливі правила для водіїв;

з 2023 року в Україні починає діяти оновлений алгоритм отримання першого водійського посвідчення. Він складається з п’яти кроків і охоплює теоретичну та практичну підготовку, а також складання трьох іспитів.

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Укрінформ За матеріалами:

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