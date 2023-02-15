Як отримати посвідчення водія українцям в Польщі — Finance.ua

Як отримати посвідчення водія українцям в Польщі Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Як отримати посвідчення водія українцям в Польщі

Українці у Польщі, які не мають посвідчення водія, можуть його зробити, пише ukrainianinpoland.pl.

Іноземці мають можливість піти на курси водіїв в Польщі за певних умов:

якщо перебувають у Польщі більше 185 днів;

якщо мають карту побуту;

якщо мають мельдунок обо дійсний договір на оренду житла.

За наявності вказаних документів необхідно звернутися до відділу комунікації за місцем проживання та отримати номер PKK.

PKK — профіль кандидата у водії — набір даних, які ідентифікують особу, яка хоче отримати водійські права. На підставі його визнають кандидата у водії контори, автошколи, та інші установи, які беруть участь у процесі отримання водійських прав.

У вас є 2 варіанти отримання: в офісі або якщо ви надішлете заявку поштою — ви також отримаєте номер поштою.

Терміни отримання номеру PKK:

негайно — якщо ваша заявка заповнена;

протягом 2 днів — якщо потрібна перевірка ваших даних;

протягом місяця — в тому випадку , якщо необхідно прояснити вашу ситуацію, наприклад, у вас негативна медична довідка;

протягом 2 місяців — якщо ваша ситуація потребуватиме додаткових роз’яснень.

Документи на отримання номеру PKK:

заява про видачу посвідчення водія;

медична довідка, яка підтверджує відсутність медичних протипоказань для керування транспортним засобом;

чітка актуальна кольорова фотографія розміром 3,5×4,5 см;

довідка про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК.

В обраній школі керування транспортними засобами слід надати номер PKK для того, щоб актуалізувати дані в профілі кандидата після закінчення курсу та допустити до складання державного екзамену.

Медична довідка

Медогляд можна пройти у лікаря, який має відповідну кваліфікацію щоб видати відповідну медичну довідку. Під час візиту до лікаря проводяться тести для визначення здатності керувати автомобілем. діапазон цін на отримання медичної довідки 100- 200 зл, в залежності від клініки.

Курси водіння

Після того, як виконані вищеперераховані формальності можна розпочинати навчання у вибраній автошколі. Навчання триває кілька тижнів та складається з теоретичного та практичного циклу (30 год. теорії та 30 год. на відпрацювання практичних навичок).

Після закінчення навчання автошколи проводять свої екзамени, завдання максимально наближені до тих, що будуть при здачі державних екзаменів по водінню. Після закінчення навчання школа видає сертифікат.

Вартість навчання

Орієнтовна вартість 1500-2500 злотих, ціна залежить від школи, яку ви виберете та від досвіду інструктора. Здебільшого всі школи вимагають повну оплату одразу але є і варіанти з можливістю оплати частинами.

Іспит з водіння

Іспит з водіння приймає Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номеру PKK плюс сертифікат з автошколи.

Екзамен складається з теоретичної та практичної частин.

Теоретична частина. Першою здається теорія. Час очікування з моменту реєстрації 4- 5 днів. Іспит проводять у формі тестів в електронному вигляді. Максимальна кількість балів — 74, прохідний бал 68. Вартість — 30 злотих. За потреби повторної здачі необхідно знову реєструватися та знову здійснювати оплату.

Практична частина. Після здачі теорії переходимо до практики. Вартість орієнтовно — 140 злотих, час очікування на іспит — 1-2 тижні з моменту реєстрації. Здати екзамени з водіння справді непросто, може знадобитися від 2 до 4 спроб.

Отримання посвідчення водія

Останнім етапом у видачі водійського посвідчення є оплата за його видачу в державні установи. Вартість складає 100,50 злотих та не залежить від місця проживання.

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uamedia За матеріалами:

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