Українці в Чехії можуть обміняти посвідчення водія — Finance.ua

Українці в Чехії можуть обміняти посвідчення водія Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

Українці в Чехії можуть обміняти посвідчення водія

Із 28 лютого українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Чехії. Послугу почали надавати за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів ДП «Документ» у місті Прага.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

Обмін посвідчення водія здійснюється, коли особа має фізичний документ, який вилучається співробітником ДП «Документ». За кордоном послуга відновлення українського посвідчення водія поки не надається.

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Знаходяться такі мобільні програмно-технічні комплекси за адресою: Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ «Kotva»).

Із адресами усіх центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які надають послуги можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства. Обслуговування відбувається як за попереднім записом, так і в порядку «живої черги».

Графік роботи центрів:

понеділок — субота з 9:00 до 18:00 за місцевим часом;

неділя — вихідний.

Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок — п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом; неділя та понеділок — вихідні.

Коли актуальна послуга обміну посвідчення водія

закінчився термін дії посвідчення водія — переважно актуально для виданих вперше посвідчень, бо у них термін дії 2 роки (обмін відбувається без складання іспитів за умови наявності протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху);

у водія змінились паспортні дані — змінилось ім’я або прізвище — переважно актуально для осіб, які вийшли заміж або навпаки та змінили прізвище;

посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються;

за бажанням власника отримати посвідчення сучасного зразка.

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«Раніше така ж послуга обміну українського посвідчення водія на українське була доступна тільки в Польщі. За два неповних місяці 2023 року у 4 центрах уже обміняли 3 445 посвідчень водія і попит на отримання такої послуги не спадає, тому було підписано узгоджені рішення, які дозволяють розширити географію надання послуги через центри Паспортного сервісу», — сказано в повідомленні МВС.

Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Як відбувається обмін посвідчення водія?

Обмін посвідчень водія у ДП «Документ» в Чехії відбувається за таким же алгоритмом, як у Польщі:

співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС;

у разі успішного розгляду заявки, тобто, схвалення процедури обміну посвідчення водія, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ для особи, а старий вилучають.

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Готове посвідчення водія можна забрати у день звернення, якщо не виникли в Україні обставини непереборної сили, коли опрацювання не є можливим. Наприклад, під час повітряної тривоги через ракетну загрозу на території України опрацювання заявок не проводиться.

У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит. Законодавство України передбачає строк у 5 днів на виготовлення нового посвідчення водія.

Нагадаємо, що наявність поліса Зеленої карти є обов’язковою умовою для перетину кордону на автомобілі з України. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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