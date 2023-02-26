Реєстрація авто в Австрії: актуальні правила та необхідні документи для українців — Finance.ua

Реєстрація авто в Австрії: актуальні правила та необхідні документи для українців Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

Реєстрація авто в Австрії: актуальні правила та необхідні документи для українців

Законодавство Австрії зобов`язує українців, які перебувають у країні понад рік, реєструвати власні автомобілі. Водночас є спосіб уникнути реєстрації. Розповідаємо про нього та важливі правила для водіїв.

Як українцям уникнути реєстрації автомобіля в Австрії

Для того, щоб не реєструвати автомобіль, біженцям потрібно зробити наступне — перетнути кордон Австрії до завершення 12-місячного терміну перебування в країні. При поверненні назад до Австрії відлік почнеться знову, отже ви матимете ще один рік, протягом якого можна не реєструвати транспортний засіб.

Австрія дозволяє добровільно реєструвати транспортні засоби, якщо особа постійно проживає в країні.

Додамо, що для українців не передбачено жодної спрощеної процедури. Також зважайте, що отримавши австрійські номерні знаки, ви зобов’язані сплачувати податки: NoVA (стандартний податок на споживання) та страховий податок, пов’язаний з двигуном.

Чи необхідно обмінювати водійське посвідчення

У липні 2022 року ЄС ухвалив регламент, який стосується водійських прав українських біженців:

водійські посвідчення є дійсним у всіх країнах Євросоюзу, отже в Австрії також;

перекладати посвідчення не потрібно, навіть якщо документ не містить інформації латиницею;



втрачене чи викрадене посвідчення можна відновити без складання іспитів, якщо українська сторона підтвердить факт видачі документа. Водночас потрібно надати медичний сертифікат.



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Як застрахувати автомобіль в Австрії

Усі автомобілі, які їздять дорогами Європи, повинні мати чинний страховий поліс. Є два способи убезпечити себе від відшкодування збитків:

придбати «Зелену картку»;

оформити прикордонну страховку.

Платні дороги Австрії

Усі водії повинні сплачувати за проїзд платними дорогами Австрії — пільги для українців вже скасовані. Тож купуйте віньєтки, щоб не порушувати законодавство.

Від купівлі віньєтки звільнені автомобілі гуманітарної допомоги, які перевозять вантажі чи переміщених осіб.

Щоб почуватися безпечно за кордоном і не перейматися, що щось може вийти з ладу, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. Вона включає евакуацію при ДТП або при поломці, заміну пошкоджено колеса, запуск двигуна, доставку пального, аварійне відкриття дверей та навіть оплату таксі, готелю тощо.

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