У Польщі продовжили термін дії українських посвідчень водія — Finance.ua

У Польщі продовжили термін дії українських посвідчень водія Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У Польщі продовжили термін дії українських посвідчень водія

У Польщі внесли зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з бойовими діями на її території.

Про це повідомляє портал yavp.pl.

Згідно з прийнятими змінами від 13 січня 2023 року, українське посвідчення водія вважається дійсним у Польщі до 31 грудня 2023 року навіть якщо термін його дії закінчився.

Читайте також Скільки коштує таксі в Польщі: які перевізники є

Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Польщі (у тому числі тих, хто приїхав ще до 24 лютого 2022 року).

Крім того, українці, які в’їхали до Польщі на авто з українськими номерами, також зможуть їздити в країні до 31 грудня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

у чотирьох містах Польщі працюють центри, де громадяни України можуть обміняти посвідчення водія;

українцям при повторному перетині польського кордону необхідно пред’являти електронний документ diia.pl., щоб не втратити статус PESEL UKR.



Подорожуючи до Європи автомобілем, потрібно пам’ятати, що при собі слід мати Зелену картку — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий. Купуйте поліс онлайн на Finance.ua, щоб не переплачувати на кордоні. А з карткою Assistance ви можете звернутися за допомогою 24/7 у будь-який день на рік і отримати необхідну допомогу.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.