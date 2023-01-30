У Польщі нові правила повторного в'їзду для українців — Finance.ua

У Польщі нові правила повторного в'їзду для українців Сьогодні 17:15 — Особисті фінанси

У Польщі нові правила повторного в'їзду для українців

Українцям при повторному перетині польського кордону необхідно пред’являти електронний документ diia.pl., щоб не втратити статус PESEL UKR.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України у Польщі.

«Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі та щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)», — сказано в повідомленні.

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Також наголошується, що в’їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабного вторгнення Польща прийняла спеціальний закон про допомогу громадянам України, який не передбачає обов’язкове отримання PESEL UKR. Проте незабаром до законопроєкту внесуть зміни, що стануть чинними з 1 березня 2023 року;

з початку повномасштабної війни Польща прийняла найбільшу кількість біженців. Українці, які оселилися в Польщі, шукають і знаходять роботу, тому повинні знати основні нюанси працевлаштування.



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