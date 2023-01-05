Особливості працевлаштування в Польщі: яка різниця між брутто та нетто зарплатою — Finance.ua

Особливості працевлаштування в Польщі: яка різниця між брутто та нетто зарплатою Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

З початку повномасштабної війни Польща прийняла найбільшу кількість біженців. Українці, які оселилися в Польщі, шукають і знаходять роботу, тому повинні знати основні нюанси працевлаштування. Нижче ми розповімо вам більше про те, що вам потрібно знати.

У Польщі існує кілька видів трудових договорів :

• Umowa o pracę (трудовий договір). За цим договором роботодавець сплачує всі соціальні внески, а працівник отримує соціальний пакет. Також можна скористатися пільгами при сплаті ПДФО;

• Umowa zlecenie (договір-доручення). Цей договір передбачає відмову від сплати соціальних внесків у разі хвороби. При цьому зменшена сума повертається лише після закінчення року під час перерахунку, щомісяця до зарплати нетто за трудовим договором може нараховуватися 1/12 зменшеної суми;

• Umowa o dzieło (підряд). Із зарплати утримується лише прибутковий податок, а соціальні внески не утримуються. Працівник за цим видом трудових відносин не має соціального захисту.

Зарплата «брутто» і «нетто»: в чому різниця

При пошуку роботи в оголошеннях можна зустріти терміни «брутто» і «нетто», які стосуються заробітної плати. Багато українців не знають різниці між ними, тому не можуть правильно розрахувати свій заробіток.

Зарплата «брутто» означає, що сума винагороди вказана до вирахування податків. Зазвичай це вказують польські роботодавці. Пам’ятайте, що ви отримаєте менше зазначеної валової суми.

«Чиста» зарплата — це сума після вирахування всіх податків і соціальних внесків.

Будьте уважні та звертайте увагу на те, яка зарплата вказана у вакансії чи трудовому договорі.

Як платити податки в Польщі?

У Польщі складна податкова система. Існує ряд пільг і компенсацій, які впливають на розмір чистої зарплати.

Зокрема, щороку перераховується ПДФО, що може збільшити чисту зарплату. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — це податок, який фізичні особи сплачують зі своїх доходів. Розраховується практично на всі доходи фізичних осіб.

Основна система розрахунку податку виглядає так: податок на доходи до 120 000 злотих на рік розраховується за формулою 12% — 3600 злотих. 3600 злотих — це знижувальна сума, і це 12% від неоподатковуваного мінімуму (30 000 злотих на рік).

Звільнення від сплати податків

Польське законодавство передбачає кілька винятків, які звільняються від сплати RIT:

• Іноземні громадяни віком до 26 років, які офіційно працевлаштовані за трудовим договором (umowa o pracze) і заробляють до 85 528 злотих на рік;

• Якщо та сама особа працює за агентським договором (umowa zlecenie), вона може не платити податок, якщо має польське місце проживання. Резиденція означає перебування в Польщі більше 183 днів на рік і наявність «життєвих інтересів».

Соціальні відрахування до ZUS

Певна частина зарплати відраховується до ZUS (Управління соціального захисту). Відрахування включають:

• пенсійний внесок — 9,76%;

• внесок у разі втрати працездатності — 1,5%;

• внесок на випадок хвороби (оплата лікарняних) — 2,45%;

• медичне страхування — 9% від брутто — суми перших трьох внесків.

Ці внески вираховуються лише при працевлаштуванні за трудовим договором. У договорі відступлення права сплати цих внесків не передбачено.

Калькулятори валової та нетто зарплати

Розрахуйте свою зарплату за допомогою одного з онлайн калькуляторів:

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