Українцям у Польщі знову виплачуватимуть 500 злотих щомісяця — умови — Finance.ua

Українцям у Польщі знову виплачуватимуть 500 злотих щомісяця — умови Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі знову виплачуватимуть 500 злотих щомісяця — умови

З 1 лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляється на сайті Zus.pl.

Зазначається, що отримувати по 500 злотих (більш як 4 тисячі гривень) щомісяця впродовж року зможуть українські сім’ї, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та мають неповнолітніх дітей на утриманні.

Чи потрібно реєструватися в програмі?

Так, потрібно. Подати заявку та отримати фінансову підтримку можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS . Для цього потрібно:

користуватися польським номером телефону та електронною поштою;

мати номер PESEL;

увійти на власну сторінку PUE ZUS або ж зареєструватися там;

заповнити заявку на допомогу «500+».

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Крім того, зареєструватися в програмі українські громадяни можуть через додаток mZUS. Він доступний для завантаження на смартфон через Google Play та AppStore.

Також реєстрація доступна через електронний банкінг деяких фінансових установ, а саме:

Millennium S.A

Bank PKO BP

mBank S.A

PEKAO S.A

Getin Noble Bank S.A.

Credit Agricole Bank

Alior Bank S.A

Bank Pocztowy S.A.

BNP Paribas S.A

Santander Bank Polska SA.

Хто саме може отримати допомогу?

Особа, яка:

є громадянином України або чоловіком чи дружиною громадянина/громадянки України;

перебуває у Польщі на законних підставах;

є батьком/матір’ю/опікуном неповнолітнього громадянина України, який прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року або батьком дитини, народженої в Польщі громадянкою України, яка легально перебуває в Польщі;

має номер PESEL.

Нові правила для українців в Польщі

З 1 березня біженцям доведеться покривати 50% вартості проживання в місцях колективного розміщення, якщо люди перебувають у Польщі понад 120 днів.

З 1 травня — 75%, якщо вони перебувають в країні понад 180 днів.

При цьому сума, яку сплачуватимуть біженці покриваючи 50% витрат, не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 75% — 60 злотих на день.

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Водночас кошти не сплачуватимуть такі категорії українців:

особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними;

діти;

особи пенсійного віку;

вагітні жінки;

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

особи, які виховують не менше трьох дітей;

особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин.

Також зміняться правила реєстрації громадян України. Зокрема, у громадян буде 30 днів для того, щоб подати заяву на отримання номера PESEL.

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