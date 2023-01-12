Обов'язковий PESEL UKR для українців у Польщі: коли нові правила набудуть чинності — Finance.ua

Обов'язковий PESEL UKR для українців у Польщі: коли нові правила набудуть чинності Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

Обов'язковий PESEL UKR для українців у Польщі: коли нові правила набудуть чинності

Після початку повномасштабного вторгнення Польща прийняла спеціальний закон про допомогу громадянам України, який не передбачає обов’язкове отримання PESEL UKR. Проте незабаром до законопроєкту внесуть зміни, що стануть чинними з 1 березня 2023 року. Розповідаємо, що зміниться для українців.

Обов’язковий PESEL UKR

Наразі польський уряд готує зміни, за якими всі українці в Польщі повинні оформити PESEL UKR.

Для чого потрібен такий документ?

Наявність PESEL UKR дозволяє українцям отримувати соціальні виплати, користуватися державними медичними послугами, офіційно працювати та навчатися.

Раніше оформлення PESEL залишали на розсуд українців, проте цього року це зміниться.

Як біженцям з України оформити PESEL UKR

Відповідний документ видають в гмінах (gminy) за місцем проживання або в спеціально організованих місцях. Дізнайтеся, де можна подати заявку на отримання номера PESEL, тут

Для отримання PESEL UKR необхідно підготувати й взяти з собою наступні документи:

cпеціальну заяву. Написати її можна від руки або заповнити в електронному вигляді, обов’язково роздрукувавши її після заповнення;

документ, який посвідчує особу. Це має бути документ, з яким ви перетнули кордон;

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Додамо, під час подання заяви в осіб старших за 12 років будуть брати відбитки пальців. Дорослі та діти від 12 років повинні бути присутніми під час подання документів.

За новими змінами українцям, які прибули до Польщі, відтепер для оформлення документа виділяють 30 днів. Отримання документа є безкоштовним.

Які виплати доступні з PESEL UKR

Без PESEL UKR ви не зможете отримати одноразову виплату 300 злотих та щомісячну допомогу для дітей за програмою 500+, а також за програмою Сімейний капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy).

Важливо! Якщо ви покидаєте Польщу на термін понад 30 днів, ви втратите статус UKR й відповідно всі виплати. Після повернення ви зможете відновити статус і знову отримувати фінансові виплати.

Зверніть увагу, при подачі заяви на отримання номера PESEL UKR також можна безкоштовно отримати і довірений профіль (Profil zaufany).

Що таке довірений профіль (Profil zaufany)

Profil zaufany — це електронний профіль на сайті держпослуг, який дозволяє підтвердити свою особистість онлайн при вирішенні різних питань з державними установами. Профіль містить персональні дані (ім’я, прізвище, дата народження і номер PESEL), завдяки чому можна в режимі онлайн вирішувати різні офіційні справи: підписувати заяви (листи), які потрібно надіслати до державних установ, та автоматично обмінюватися даними.

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