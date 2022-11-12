Повернення в Польщу: як відновити PESEL UKR та право на фінансову допомогу — Finance.ua

Повернення в Польщу: як відновити PESEL UKR та право на фінансову допомогу Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Повернення в Польщу: як відновити PESEL UKR та право на фінансову допомогу

Понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат через тривалий виїзд з Польщі, тобто через порушення умов перебування в країні. Як відомо, одноразовий виїзд терміном понад 30 днів скасовує статус тимчасового захисту у Польщі та всі оформлені виплати. Розповідаємо, чи можна відновити PESEL UKR та що для цього потрібно.

PESEL UKR можна відновити. Для цього необхідно з’явитися в ужонд (Urząd) міста, в яке ви приїхали та, пояснивши ситуацію, подати запит на оновлення статусу. А подальші дії такі самі, як і при першому отриманні PESEL UKR.

Зараз невідомо, чи можна оновити статус кілька разів, але такою можливістю можна точно скористатися один раз.

Крім того, відновивши PESEL UKR, ви автоматично отримуєте статус легального перебування. Він дозволить вам перебувати на території Польщі не 90 днів, а 18 місяців. Також зі статусом UKR можна розраховувати на безкоштовну медичну допомогу.

У яких випадках можна втратити виплату

Важливо розуміти, що фінансова допомога в Польщі призначена тільки для людей, які проживають у цій країні. Тому, якщо людина виїжджає з Польщі на строк не більше ніж 30 днів, відведені на виїзд за межі країни без втрати статусу, але робить це постійно, проводячи більше часу в Україні, цю допомогу вона може втратити.

Таким людям можуть якийсь час нараховувати виплати, але потім скажуть повернути їх назад.

Що, якщо не повернути ці гроші?

Ситуація нова, і поки що незрозуміло, що в такому разі може зробити влада Польщі. Ймовірно, людей, які порушили правила та не повернули виплачені кошти, можуть не пустити до Польщі.

Як залишитись у Польщі після 18 місяців за статусом UKR

Для того, щоб продовжити своє перебування в цій країні, необхідно отримати «Карту побиту» . Однак наразі немає можливості для запису, оскільки записатися на зустріч для подання документів можна лише через 9 місяців після в’їзду на територію Польщі. Поки що ці 9 місяців для людей зі статусом UKR не пройшли.

Однак варто враховувати й те, що на зустріч для оформлення «Карти побиту» потрібно чекати ще 2,5 місяця, а після — ще кілька місяців на очікування самої карти.

Як і коли люди зможуть отримати «Карту побиту», стане зрозуміло наприкінці листопада або на початку грудня.

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Хто з українців, які мешкають у Польщі, не зможе отримувати виплати

Виплати за програмою «500+» та «Сімейний опікунський капітал» (RKO) не зможуть отримувати громадяни, які виїхали з Польщі більш ніж на 30 днів.

Варто розуміти, що Прикордонна служба Польщі розуміє, на який термін людина залишила країну і як часто вона це робить. Тому якщо біженці залишають Польщу більш ніж на місяць, влада перестає нараховувати їм грошову допомогу.

Підстави для припинення виплат українським біженцям:

дані від одержувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати;

інформація з реєстру прикордонної служби;



виклик українських біженців до ZUS для надання доказів, що підтверджують проживання у Польщі (треба прийти протягом трьох днів);



дані від третіх осіб про виїзд українських біженців із Польщі більш ніж на 30 днів.



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