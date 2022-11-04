Як не втратити право на фінансову допомогу в Польщі — Finance.ua

Як не втратити право на фінансову допомогу в Польщі Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Як не втратити право на фінансову допомогу в Польщі

Біженцям з України, які з початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Польщі, перестають виплачувати допомогу. У жовтні 2022 року 80 тис. українців на території Польщі втратили право на отримання грошових виплат від держави. Про це повідомляє Prawo.pl

Чому біженцям з України скасовують виплати

Відмова у виплаті пов’язана з порушенням останніх умов перебування у країні. Біженцям з України, які виїхали з Польщі на понад 30 днів, масово скасовують допомогу за програмами «500+» або «Сімейний капітал опікунський».

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Зазначається, що у соціальному страхуванні Польщі вирішили перевірити видачу допомоги для українців. З’ясувалося, що багато іммігрантів порушували міграційні закони та термін перебування у країні.

Українців перевіряють на основі інформації прикордонної служби.

Підставою для зупинення виплат допомоги громадянам України у Польщі є:

Дані із реєстру прикордонної служби.

Інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати.



Інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі на понад 30 днів.



Виклик громадян України в ZUS для надання доказів, що підтверджують проживання у Польщі (мають з’явитись протягом 3-х днів). Наразі у Польщі працюють над законопроєктом, за яким розглядають надання доступу до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців не лише прикордонникам. Подібні відомості хоче отримувати також соціальний центр та муніципальні установи.



Довідка Finance.ua:

за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на літо 2022 року 5,83 млн українців перебувають у Європі як біженці, з них 3,65 млн осіб або 63% попросили соціальний захист;

з усіх зареєстрованих українських біженців 1,22 млн осіб (21%) вирушили до Польщі та запросили там соціальну допомогу.



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