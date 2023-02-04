Скільки коштує таксі в Польщі: які перевізники є — Finance.ua

Скільки коштує таксі в Польщі: які перевізники є Сьогодні 07:40 — Особисті фінанси

У Польщі таксі таке ж доступне, як і в Україні. До того ж для того, щоб його викликати, не потрібно знати польську мову — можна використовувати застосунок, який використовуєте в Україні. До того ж багато водіїв таксі українці або з колишніх республік Союзу.

У країні є як ліцензійні, так і приватні перевізники. Є й нелегали, яких здебільшого можна зустріти біля вокзалів, аеропортів, готелів та в популярних у туристів місцях

Знайти машини таксі можна на спеціальних стоянках. Про те, що машина легальна, свідчить наявність світлового табло з написом «Taxi» на даху автомобіля, у салоні є працюючий таксометр, а у водія — ліцензія.

Також на більшості автівок зазначений номер телефону компанії, яку це таксі представляє. А на прохання пасажира водій зобов’язаний видати чек за надану послугу.

У ліцензованих таксі зазвичай можна розрахуватися як готівкою, так і карткою. Усі машини оснащені терміналами.

Викликати таксі в Польщі можна кількома способами:

зателефонувавши у спеціальну службу;

через інтернет-сервіс;

за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Найпопулярніші служби таксі через мобільні додатки:

Bolt — Google Play та App Store.

Uber — Google Play та App Store.

Free Now — Google Play та App Store. Free Now — це служба таксі, яка працює за тим самим принципом, що й Uber та Bolt. До того ж після реєстрації ви можете отримати бонус на свій рахунок для поїздок у таксі — 15 злотих (130 грн).

Щоби скористатися послугою зазначених компаній, слід завантажити застосунок у мобільний телефон та зареєструватися. Це можна зробити як в Google Play, так і в App Store.

Застосунки зручні у користуванні навіть для людей, які не володіють польською. Крім того, всю інформацію про поїздку ви зазначаєте у застосунку, не спілкуючись з оператором.

Таксі, які можна викликати через оператора (треба знати мову):

Варшава:

City Warsaw — +48 22 848 88 88.

Express Taxi — +48 22 877 08 08.

Prestige Taxi — +48 22 866 66 66.

Super Taxi — +48 63 242 29 96.

Merc Taxi — +48 22 677 77 77.

Вроцлав − OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00. Познань − M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22. Краків − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22. Катовіце − Lider +48 32723 23 23. Лодзь − Green Taxi Cab +48 42233 63 33. Гданськ − Hallo Taxi +4858 301 59 59. Люблін − Damel Taxi +48 81533 33 33

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Телеканал 24 За матеріалами:

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