Скільки коштує таксі в Польщі: які перевізники є — Finance.ua
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Скільки коштує таксі в Польщі: які перевізники є

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У Польщі таксі таке ж доступне, як і в Україні. До того ж для того, щоб його викликати, не потрібно знати польську мову — можна використовувати застосунок, який використовуєте в Україні. До того ж багато водіїв таксі українці або з колишніх республік Союзу.
У країні є як ліцензійні, так і приватні перевізники. Є й нелегали, яких здебільшого можна зустріти біля вокзалів, аеропортів, готелів та в популярних у туристів місцях
Знайти машини таксі можна на спеціальних стоянках. Про те, що машина легальна, свідчить наявність світлового табло з написом «Taxi» на даху автомобіля, у салоні є працюючий таксометр, а у водія — ліцензія.
Також на більшості автівок зазначений номер телефону компанії, яку це таксі представляє. А на прохання пасажира водій зобов’язаний видати чек за надану послугу.
У ліцензованих таксі зазвичай можна розрахуватися як готівкою, так і карткою. Усі машини оснащені терміналами.

Викликати таксі в Польщі можна кількома способами:

  • зателефонувавши у спеціальну службу;
  • через інтернет-сервіс;
  • за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Найпопулярніші служби таксі через мобільні додатки:

  • Bolt — Google Play та App Store.
  • Uber — Google Play та App Store.
  • Free Now — Google Play та App Store. Free Now — це служба таксі, яка працює за тим самим принципом, що й Uber та Bolt. До того ж після реєстрації ви можете отримати бонус на свій рахунок для поїздок у таксі — 15 злотих (130 грн).
Щоби скористатися послугою зазначених компаній, слід завантажити застосунок у мобільний телефон та зареєструватися. Це можна зробити як в Google Play, так і в App Store.
Застосунки зручні у користуванні навіть для людей, які не володіють польською. Крім того, всю інформацію про поїздку ви зазначаєте у застосунку, не спілкуючись з оператором.

Таксі, які можна викликати через оператора (треба знати мову):

Варшава:
  • City Warsaw — +48 22 848 88 88.
  • Express Taxi — +48 22 877 08 08.
  • Prestige Taxi — +48 22 866 66 66.
  • Super Taxi — +48 63 242 29 96.
  • Merc Taxi — +48 22 677 77 77.
Вроцлав − OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00. Познань − M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22. Краків − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22. Катовіце − Lider +48 32723 23 23. Лодзь − Green Taxi Cab +48 42233 63 33. Гданськ − Hallo Taxi +4858 301 59 59. Люблін − Damel Taxi +48 81533 33 33
До речі, якщо ви зібрались в Польщу на власному авто, то вам потрібна Зелена карта. На Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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