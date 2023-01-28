МВС пояснило, як обміняти українське посвідчення водія у Польщі — Finance.ua

МВС пояснило, як обміняти українське посвідчення водія у Польщі Сьогодні 14:45 — Особисті фінанси

МВС пояснило, як обміняти українське посвідчення водія у Польщі

У чотирьох містах Польщі працюють центри, де громадяни України можуть обміняти посвідчення водія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

«З липня 2022 року Європейський Союз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС», — сказано в повідомленні.

На період дії статусу дозволено:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без необхідності мати додатково завірений переклад;

отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.

Обмін відбувається за таким алгоритмом:

людина звертається до адміністратора центру ДП «Документ», і вони оформляють заявку;

потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні;

у разі успішного схвалення, у Польщі відбувається друк та видача нового посвідчення водія.

Наявне посвідчення водія людина має лишити адміністратору центру ДП «Документ».

Відновлення посвідчення водія при втраті, згубі чи викраденні — не надається за кордоном, тільки обмін. Відновити ж документи можна лише на території України.

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