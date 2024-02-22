День финансов: зарплаты военных на передовой, ситуация на границе с Польшей, регулирование рынков капитала — Finance.ua

День финансов: зарплаты военных на передовой, ситуация на границе с Польшей, регулирование рынков капитала Сегодня 17:50

В четверг, 22 февраля, информационные события можно выделить в три темы: зарплаты украинцев в разных сферах, решения Верховной Рады и ситуация в мире.

Доходы украинцев:

Выплаты военным. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 тыс. гривен. Но для этого необходимы изменения в закон о госбюджете на этот год. Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы.

Кстати, иностранцам и лицам без гражданства разрешили служить в рядах Национальной гвардии Украины.

По словам СЕО портала по поиску работы Work.ua Артура Михно, с момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на вакансии откликнулось более 50 тысяч человек. Сейчас большая потребность в бухгалтерах и людях с ІТ-квалификацией.

Где в Украине труднее всего трудоустроиться. Как Как рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник, сейчас самые большие трудности в трудоустройстве в Украине возникают у специалистов, в сфере которых была проведена компьютеризация. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета.

Зарплата HR-специалистов. Как Как показывают результаты исследования People First Club, в Украине среди HR&R-специалистов самые большие доходы имеют в Киеве ($1800) и Ужгороде ($1600). Самые маленькие — в Чернигове и Тернополе (по 900 $). Самая большая медиана дохода у респондентов, живущих в США (3550 $) и Канаде (3350 $), самая маленькая — в Украине (1500 $) и в Турции (1300 $).

Работа в сфере фармацевтики. По По данным Work.ua, если сравнить январь 2024 года и январь 2023 года, то количество предложений работы для фармацевтов выросло на 45%. В настоящее время средняя зарплата в Украине в этой сфере составляет 20 тыс. грн.

Рейтинг самых лучших аутсорсеров мира. Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В список Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В список попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.

Дополнительные доходы. Многие слышали о валютном рынке Форекс, но далеко не все пробовали там торговать. Зарабатывать там вполне реально, но нужно разбираться во всех тонкостях. Finance.ua поговорил с несколькими опытными трейдерами, чтобы узнать, что же нужно в 2024 году, чтобы зарабатывать на торговле на FOREX:

Решения Верховной Рады:

Регулировка рынков капитала. Верховная Рада во втором чтении Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 5865 о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов. От этого документа зависит, получит ли Украина от Всемирного банка финансирование на $1,4 миллиарда.

Использование сертификата «єВідновлення». Жилищный сертификат «єВідновлення» отныне Жилищный сертификат «єВідновлення» отныне можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки. Если стоимость выбранного нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом «єВідновлення», то можно получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования «єОселя».

Ситуация в мире:

Блокада границы. Премьер-министр Польши Дональд Туск Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил , что польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущие в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи. Также 28 марта в Варшаве пройдет совместное заседание правительств Польши и Украины.

Санкции против рф. Великобритания Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну рф в Украине. Санкции направлены на ключевые источники доходов россии, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоресурсами, а также против тех, кто поставляет боеприпасы.

«Торговый безвиз» для Украины. Послы Европейского Союза Послы Европейского Союза приняли предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины и Молдовы без изменений еще на год. Ожидается, что 7 марта 2024 г. за это предложение проголосует Комитет Европейского парламента по международной торговле.

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