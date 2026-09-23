0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Застряли на границе во время тревоги: что делать

64
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Пересечение границы
Пересечение границы
Воздушная тревога или угроза удара может застать путешественников в самый неудобный момент даже при прохождении паспортного контроля. В такой ситуации пропускные операции останавливают, а людей должны как можно быстрее вывести из опасной зоны.
О том, как действовать во время атаки на пункт пропуска, нужно ли оставлять автомобиль и что происходит с электронной очередью, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Visit Ukraine.

Что происходит на границе во время тревоги

Как только поступает сигнал о непосредственной угрозе, пропускные операции на границе полностью останавливаются. В этот момент главной задачей пограничников становится безопасность людей.
По словам Демченко, после приостановки работы смена пограничных нарядов должна максимально быстро вывести людей за пределы пункта пропуска и рассредоточить их, чтобы не допустить скопления в одном месте.
Остаться в автомобиле и просто ждать завершения тревоги — опасно. Спасательные службы рекомендуют людям отойти на безопасное расстояние, а по возможности также отгонять транспортные средства.

Куда прятаться во время атаки

Последние атаки, в частности в Одесской области, показывают, что удары могут приходиться непосредственно на пункт пропуска или вблизи него. Поэтому находиться на его территории при угрозе небезопасно.
Если тревога застала человека на подъезде к границе, пограничники советуют оставить автомобиль и обнаружить укрытие, используя рельеф местности или бетонные постройки неподалеку.
Если угроза возникла уже непосредственно на пункте пропуска, нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям пограничников. Именно они будут координировать действия людей и укажут, куда двигаться во избежание пребывания в эпицентре возможного удара.

Есть ли укрытие и что будет с очередью

За обустройство приграничной инфраструктуры отвечают профильные ведомства, а за близлежащие территории — местные власти. В то же время сейчас поднимается вопрос об увеличении количества укрытий непосредственно в пунктах пропуска и рядом с ними.
Читайте также
Демченко отметил, что Госпогранслужба уже много лет учитывает эти риски и самостоятельно обустраивает безопасные зоны на разных участках границы. Они рассчитаны на смену контролирующих служб и определенное количество гражданских, которые могут оказаться на границе во время атаки.
Относительно электронной очереди ее администратором является Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, а не Госпогранслужба. В то же время алгоритмы есть должны предусматривать форс-мажорные ситуации.
При длительной остановке работы пункта пропуска сформированная очередь сохраняется, а после завершения опасности ее движение возобновляется. При необходимости водители также могут перерегистрироваться на другой пункт пропуска через єЧергу.
Место для вашей рекламы
В ГНСУ также отмечают, что ускорение оформления зависит не только от украинской стороны. Даже если автомобиль уже прошел оформление в Украине, он не сможет уехать, если соседняя сторона из-за загруженности не готова его принять.
В то же время, европейские страны также внедряют меры безопасности. По словам Демченко, польская сторона работает над механизмами, которые во время воздушных тревог должны помогать быстрее рассредоточивать людей и не допускать опасных скоплений на нейтральной полосе.
По материалам:
visitukraine.today
Пересечение границы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems