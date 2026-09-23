Застряли на границе во время тревоги: что делать

Воздушная тревога или угроза удара может застать путешественников в самый неудобный момент даже при прохождении паспортного контроля. В такой ситуации пропускные операции останавливают, а людей должны как можно быстрее вывести из опасной зоны.

О том, как действовать во время атаки на пункт пропуска, нужно ли оставлять автомобиль и что происходит с электронной очередью, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Visit Ukraine.

Что происходит на границе во время тревоги

Как только поступает сигнал о непосредственной угрозе, пропускные операции на границе полностью останавливаются. В этот момент главной задачей пограничников становится безопасность людей.

По словам Демченко, после приостановки работы смена пограничных нарядов должна максимально быстро вывести людей за пределы пункта пропуска и рассредоточить их, чтобы не допустить скопления в одном месте.

Остаться в автомобиле и просто ждать завершения тревоги — опасно. Спасательные службы рекомендуют людям отойти на безопасное расстояние, а по возможности также отгонять транспортные средства.

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Куда прятаться во время атаки

Последние атаки, в частности в Одесской области, показывают, что удары могут приходиться непосредственно на пункт пропуска или вблизи него. Поэтому находиться на его территории при угрозе небезопасно.

Если тревога застала человека на подъезде к границе, пограничники советуют оставить автомобиль и обнаружить укрытие, используя рельеф местности или бетонные постройки неподалеку.

Если угроза возникла уже непосредственно на пункте пропуска, нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям пограничников. Именно они будут координировать действия людей и укажут, куда двигаться во избежание пребывания в эпицентре возможного удара.

Есть ли укрытие и что будет с очередью

За обустройство приграничной инфраструктуры отвечают профильные ведомства, а за близлежащие территории — местные власти. В то же время сейчас поднимается вопрос об увеличении количества укрытий непосредственно в пунктах пропуска и рядом с ними.

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Демченко отметил, что Госпогранслужба уже много лет учитывает эти риски и самостоятельно обустраивает безопасные зоны на разных участках границы. Они рассчитаны на смену контролирующих служб и определенное количество гражданских, которые могут оказаться на границе во время атаки.

Относительно электронной очереди ее администратором является Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, а не Госпогранслужба. В то же время алгоритмы есть должны предусматривать форс-мажорные ситуации.

При длительной остановке работы пункта пропуска сформированная очередь сохраняется, а после завершения опасности ее движение возобновляется. При необходимости водители также могут перерегистрироваться на другой пункт пропуска через єЧергу.

В ГНСУ также отмечают, что ускорение оформления зависит не только от украинской стороны. Даже если автомобиль уже прошел оформление в Украине, он не сможет уехать, если соседняя сторона из-за загруженности не готова его принять.