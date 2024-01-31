День финансов: законопроект о мобилизации, индекс Биг-Мака, «экспортный безвиз» для Украины — Finance.ua

День финансов: законопроект о мобилизации, индекс Биг-Мака, «экспортный безвиз» для Украины Сегодня 17:50

Среда, 31 января. Какие правила военного учета предлагает правительство Украины и как изменится минимальная зарплата и пенсия в 2024 году.

Обновленная ​​версия закона о мобилизации. Кабмин повторно внес в Верховную Раду Кабмин повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации . В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклонистов и не только. Кроме того, новый законопроект предлагает ввести требования для людей, которые впервые устраиваются на государственную службу.

Кстати, с 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить 30 тыс. гривен.

Индекс Биг-Мака. Обновленные данные рейтинга The Economist Обновленные данные рейтинга The Economist показывают , что украинская нацвалюта остается довольно недооцененной по отношению к доллару. Биг-Мак стоит в Украине 110 грн, в то время как в США — $5,69. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/$.

Цены на квартиры. Статистика ЛУН 2 , что на 1 200 грн больше, чем в декабре. Статистика ЛУН свидетельствует , что рынок недвижимости в продажах стабилен последние несколько месяцев. Цены в январе колеблются в разрезе менее 1%. В январе однокомнатная квартира на вторичке в Киеве в среднем обойдется в 128 000 $ в Печерском районе, и 42 000 $ в Деснянском. Цена на первичке в Киеве в январе составила 49 200 грн за м, что на 1 200 грн больше, чем в декабре.

Добавим, что программу «єВідновлення», которая предусматривает компенсации от государства за разрушенное и поврежденное в результате войны жилье, в 2024 году ждут трансформации. Сейчас инициаторы программы рассматривают возможности изменений в сроках подачи заявлений и запрета на получение компенсации за поврежденное жилье, которое приобрели чисто ради денег от государства.

Работа в ІТ. Как Как показывают результаты исследования Dou, ІТ-специалисты больше хотят работать в известных компаниях, но для кандидатов важно не только название компании, в которой они работают. Рассматривая оферы, 81% айтишников ожидают, что им предложат хорошую зарплату. Кроме зарплаты большинство айтишников обращают внимание на поведение компании и ее сотрудников. В то же время для тех, кто только ищет первую работу в ІТ, зарплата не является приоритетом.

Пенсии ВПЛ. Пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) Пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Сначала пенсионерам было дано время с 1 июля до конца 2023 года, однако 27 декабря правительство продлило срок идентификации еще на три месяца.

Отметим, что, в отличие от прошлого года, минимальная зарплата в 2024 году будет расти в два этапа. Вместе с ней изменится и размер минимальной пенсии. В новой статье расскажем, когда и как изменятся размеры выплат:

Восстановление кредитования. Член совета НБУ Василий Фурман Член совета НБУ Василий Фурман заявил , что кредитование медленно, но восстанавливается. Чистые кредиты населения в 2023 году выросли на 22%. По его словам, банки в целом оптимистично настроены на увеличение кредитования.

«Экспортный безвиз» для Украины. Еврокомиссия официально Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, вместе с тем включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Ущерб экологии. С начала полномасштабной войны враг С начала полномасштабной войны враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн. Из-за постоянных обстрелов образовалось более 750 тыс. тонн отходов от разрушений, которыми загрязнено 30 млн га территории. Кроме того, сотни тысяч квадратных километров украинской земли потенциально загрязнены минами и снарядами.

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