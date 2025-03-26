День финансов: закон относительно ЕСВ, зарплаты чиновников, новое крупное соглашение о полезных ископаемых — Finance.ua

День финансов: закон относительно ЕСВ, зарплаты чиновников, новое крупное соглашение о полезных ископаемых Сегодня 17:35

В среду, 26 марта, речь шла о новом крупном соглашении о полезных ископаемых и об открытии Э-записи для получения госуслуг.

Соглашение о полезных ископаемых. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США выступили с Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США выступили с предложением подписать новое крупное соглашение по редкоземельным металлам. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами. По его словам, американцы предложили вместо рамочного соглашения сразу заключить полное.

Кстати, Трамп признал, что россия «тормозит» мирное соглашение с Украиной.

Новый закон о ЕСВ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Документ вернули в Верховную Раду с подписью главы государства 25 марта.

А Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше.

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Нацбанк введет требования к ESG-стандартам банков. Национальный банк Национальный банк активизирует внедрение стандартов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в банковском секторе Украины.

Экономисты прогнозировали курс доллара в 2025 году. Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время стабильна, а доллар даже подешевел. Но к концу года курс, Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время стабильна, а доллар даже подешевел. Но к концу года курс, вероятнее всего , вырастет.

Зарплаты чиновников в Украине снова выросли. Заработная плата в центральных государственных органах Украины Заработная плата в центральных государственных органах Украины выросла . В феврале 2025 года средняя выплата составила 51,4 тысячи гривен, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 44,4 тысячи гривен.

Кому с 1 апреля увеличат пенсионные выплаты. Правительство выполнило свои обязательства, проиндексировав в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев. Об этом Правительство выполнило свои обязательства, проиндексировав в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во всех сервисных центрах МВД заработала Э-запись. С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Э-записи для получения государственных услуг. Об этом С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Э-записи для получения государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Зарегистрироваться на получение услуг можно в формате онлайн — на 21 день вперед, или же день в день в терминалах самообслуживания.

Украинский геймдев во время войны. Украинский геймдев продолжает терять специалистов, но медленнее, чем Украинский геймдев продолжает терять специалистов, но медленнее, чем раньше . В частности, с февраля по август прошлого года их количество уменьшилось на 564 человека (7,4%), а за последние полгода количество специалистов в 25 крупнейших игровых компаниях упало на 250 человек (3,5%).

«єВідновлення» для защитников. Министерство развития общин и территорий Украины напомнило, что в рамках государственной программы «єВідновлення» украинцы, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут Министерство развития общин и территорий Украины напомнило, что в рамках государственной программы «єВідновлення» украинцы, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут получить компенсацию для восстановления или приобретения нового дома.

Компенсация за поднаем жилья для военных. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны имеют право на Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в том случае, если у военнослужащего нет собственного жилья на этой территории.

Также Finance.ua проанализировал, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку. Об этом подробно пишем в статье:

✈️ Полеты

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Ryanair запускает эксклюзивный сервис Prime. Авиакомпания Ryanair запустила эксклюзивную схему Авиакомпания Ryanair запустила эксклюзивную схему скидок для часто летающих пассажиров. Услуга позволит получить преимущества при покупке мест и туристической страховки.

🎥 Напомним, в это воскресенье украинцам снова придется крутить стрелки часов на час вперед. Как же перевод часов влияет на нашу жизнь — смотрите в нашем сюжете.

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