День финансов: является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине и когда включат отопление в Киеве — Finance.ua

День финансов: является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине и когда включат отопление в Киеве
В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений.
- При этом генсек НАТО назвал условие для переговоров Зеленского с путиным.
Пенсии более 10 тыс. грн. Как сообщает Пенсионный Фонд, по состоянию на октябрь в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн работают. В Пенсионном Фонде показали в инфографике, сколько пенсионеров получают самую высокую пенсию.
- Кстати, сейчас один работающий украинец «кормит» одного пенсионера.
Инфляция до 5% в ближайшие годы. Национальный банк Украины будет стремиться обеспечивать устойчивость валютного рынка как элемент политики гибкого инфляционного таргетирования, целью которой является возврат инфляции к цели 5% на горизонте трех лет, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
- Также Пышный рассказал, является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине.
Отопление в квартирах столицы. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы. Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.
Бизнес потерял 10% от общего рабочего времени. Нехватка работников стала ключевым препятствием для ведения бизнеса. А из-за перебоев с электроэнергией в августе 2024 года бизнес потерял 10% общего рабочего времени.
- В настоящее время Херсонщина и Николаевщина частично без света.
- Европейская Комиссия предоставляет 3 млн евро для работы МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины.
- А госбанки готовы кредитовать громады в Украине для установки генерации.
- По словам Галущенко, украинская энергосистема достигла «высочайшего возможного уровня готовности» перед зимой.
- При этом запасы газа в Украине превысили 12,8 млрд кубов.
Цены на аренду квартир в Киеве и Львове. За последние два года стоимость однокомнатной квартиры в аренду в Киеве выросла на 60%. Об этом свидетельствуют данные ЛУН. Сегодня медиана двухкомнатной квартиры в аренду во Львове стоит 22 900 грн.
Кстати, Finance.ua подготовил новый рейтинг кредитных карт с кешбэком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам. Они одновременно и надежный кошелек, и безопасное средство платежа.
Рейтинг кредитных карт с кешбэком
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