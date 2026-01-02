День финансов: выплаты 50 тыс. грн на детей, бизнес украинцев в Польше, Резерв+ дистанционно Сегодня 17:32

В пятницу, 2 января, мы разбирались, как изменятся налоги и регулирование с января. Читайте детали в статье:

«Детские» 50 тысяч гривен

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен.

НБУ назвал банки, где в 2026 году запланированы проверки

Национальный банк Украины в 2026 году планирует провести проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в шести банках.

А вот доллар мягко начал 2026 год после сильнейшего годового падения за 8 лет.

Экзамен на водительское удостоверение

Министерство цифровой трансформации намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения , и это может произойти уже в 2026 году.Об этом заявил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Пенсии у военных с инвалидностью

Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала, какая военная пенсия в Украине будет в новом году.

Где самая высокая и самая низкая аренда жилья

Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн.Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.

Оформление паспортов и справок с 2026 года

С января 2026 года выросла стоимость оформления паспорта: гражданина Украины, ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное жительство в Украине.

«Резерв+» дистанционно

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новой функции постановки на воинский учет через мобильное приложение Резерв+.

ІТ-специалисты совмещают несколько ролей

Большинство айтишников (73%) выполняют одну роль на текущей должности. В то время как 27% совмещают несколько ролей на одной работе.

Кстати, эксперт говорит о новой волне сокращений из-за ИИ: какие должности под угрозой.

В Украине официально заработал Defence City

Официально стартовала системная государственная политика создания благоприятных условий для масштабирования оборонного производства — Defence City. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил в Телеграме

Рекордное количество бизнесов в Польше

В 2025 году граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.

