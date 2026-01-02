День финансов: выплаты 50 тыс. грн на детей, бизнес украинцев в Польше, Резерв+ дистанционно
В пятницу, 2 января, мы разбирались, как изменятся налоги и регулирование с января. Читайте детали в статье:
«Детские» 50 тысяч гривен
С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен.
НБУ назвал банки, где в 2026 году запланированы проверки
Национальный банк Украины в 2026 году планирует провести проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в шести банках.
- А вот доллар мягко начал 2026 год после сильнейшего годового падения за 8 лет.
Экзамен на водительское удостоверение
Министерство цифровой трансформации намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, и это может произойти уже в 2026 году. Об этом заявил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Пенсии у военных с инвалидностью
Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала, какая военная пенсия в Украине будет в новом году.
Где самая высокая и самая низкая аренда жилья
Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн. Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.
Оформление паспортов и справок с 2026 года
С января 2026 года выросла стоимость оформления паспорта: гражданина Украины, ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное жительство в Украине.
«Резерв+» дистанционно
Министерство обороны Украины приступило к тестированию новой функции постановки на воинский учет через мобильное приложение Резерв+.
ІТ-специалисты совмещают несколько ролей
Большинство айтишников (73%) выполняют одну роль на текущей должности. В то время как 27% совмещают несколько ролей на одной работе.
- Кстати, эксперт говорит о новой волне сокращений из-за ИИ: какие должности под угрозой.
В Украине официально заработал Defence City
Официально стартовала системная государственная политика создания благоприятных условий для масштабирования оборонного производства — Defence City. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил в Телеграме.
Рекордное количество бизнесов в Польше
В 2025 году граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.
