В Украине впервые за 11 лет начнут открывать новые автобусные маршруты Сегодня 04:03

Министерство развития общин и территорий Украины вводит новую, целостную процедуру открытия автобусных маршрутов, которая полностью переводит процесс в цифровой формат — от идеи маршрута до начала перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения предусмотрены новым приказом Минразвития и направлены на упрощение процедур, сокращение сроков и повышение прозрачности в сфере пассажирских перевозок.

Новая процедура полностью меняет подход к открытию новых маршрутов и заменит существующий бумажный формат, который фактически не работает.

Как отметили в министерстве, из-за забюрократизированности в последние 11 лет перевозчики и организаторы не открыли ни одного нового маршрута, а конкурсы проводились только на те маршруты, которые были созданы еще раньше.

Особенно остро вопрос стабильного сообщения стоит в прифронтовых общинах. Новая процедура позволяет реагировать на спрос мгновенно. Если людям нужно доехать в больницу, на учебу или работу в соседнюю область, маршрут появится за считаные недели, а не годы.

«Мы сознательно отказываемся от бумажных и непрозрачных процедур и переходим к цифровой модели, где маршрут можно создать, проверить и запустить быстро и понятно», — подчеркнул министр Алексей Кулеба.

Что изменится для перевозчиков?

Теперь каждый легальный перевозчик может самостоятельно инициировать создание межобластного маршрута через электронный кабинет. Весь цикл — от идеи до первого рейса — будет занимать не более двух месяцев. Никаких стопок бумаги, только электронные документы в системе ЕКИС:

схема маршрута;

расписание движения;

стоимость проезда;

график работы и отдыха водителей.

