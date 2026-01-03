Что чаще всего искали туристы в Google в 2025 году Сегодня 05:17 — Мир

Портал The Sun назвал 10 самых популярных поисковых запросов у Google относительно путешествий в 2025 году, а также ответил на них.

1. Сколько воды можно взять с собой в самолет? (8100 запросов в месяц)

Перед поездкой следует проверить правила аэропорта, поскольку у некоторых уже отменили правило 100 мл. К примеру, лондонский аэропорт Гатвик теперь позволяет пассажирам проносить с собой жидкости объемом до 2 литров, тогда как лондонский аэропорт Хитроу по-прежнему соблюдает правила 100 мл.

Если вы не уверены, какие правила действуют в аэропорту вашего вылета или прилета, лучше всего проносить жидкости объемом менее 100 мл в полиэтиленовом пакете.

Можно ли летать во время беременности? (4400 поисковых запросов в месяц)

Вас может это удивить, но большинство авиакомпаний не разрешают беременным женщинам летать после 36−37 недель беременности, хотя этот срок сокращается до 32 недель, если вы беременны более чем одним ребенком.

До этого момента летать можно, если нет медицинских противопоказаний. И рекомендуется проконсультироваться с врачом перед бронированием отпуска, на всякий случай.

Какой срок действия паспорта необходим для поездки? (3600 поисковых запросов в месяц)

Ответ зависит от страны, обычно это от трех до шести месяцев. В большинстве стран Европы требуется не менее трех месяцев, в то время как в Египте, Таиланде и Индонезии — шесть месяцев.

В некоторых местах никаких требований нет — например, на Барбадосе достаточно иметь действующий паспорт, без дополнительных месяцев.

Лучше всего посетить сайт Министерства иностранных дел и проверить требования к въезду в нужную страну перед бронированием отпуска.

Сколько стоит страховка? (2900 запросов в месяц)

Туристическая страховка не обязательно будет дорогой, но цена меняется в зависимости от ряда факторов.

Самые низкие цены будут, если вы едете в безопасное место на короткое время. Однако, например, путешественникам постарше или тем, у кого диагностировано заболевание, придется платить больше, как и тем, кто едет в более опасные места или занимается экстремальными видами спорта.

И, конечно, если вы оплачиваете годовую страховку или едете на более длительный срок, чем стандартный отпуск, все это увеличивает стоимость.

Когда лучше бронировать авиабилеты? (2400 ежемесячных запросов)

Наилучшее время для бронирования авиабилетов является предметом ожесточенных споров. Это может быть как воскресенье в январе во время распродаж, так и за шесть-двенадцать недель до отпуска.

Все зависит и от места назначения, поскольку это зависит от сезона школьных каникул в том месте, куда вы едете.

Куда поехать в феврале? (2400 поисковых запросов в месяц)

Февраль может быть отличным месяцем для отпуска, поскольку это еще не сезон, но большинство людей уже получили свою первую зарплату после Рождества.

