День финансов: ВВП Украины, борьба с колл-центрами, бронирование работников за 20 тыс. грн — Finance.ua

День финансов: ВВП Украины, борьба с колл-центрами, бронирование работников за 20 тыс. грн Сегодня 17:40

Сегодня, 22 мая, Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам привлечь к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

Бронирование работников: за 20 тысяч гривен военного сбора в месяц. Работодатели самостоятельно могут определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности. Об этом Работодатели самостоятельно могут определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности. Об этом говорится в предложении Комитета по вопросам экономического развития, где предоставлены наработанные инициативной группой при лидерстве Председателя Комитета Дмитрия Наталухи по экономическому бронированию.

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ВСК для строительства фортификаций и закупки дронов. Верховная Рада проголосовала за Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии, которая рассмотрит использование бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.

Начальная военная подготовка для учащихся: Рада приняла закон. Рада приняла в целом Рада приняла в целом законопроект № 11 092 по усовершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. «За» проголосовали 297 депутатов. Вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевоенную подготовку

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Кабмин отменил норму, позволявшую женщинам-медикам трудоустраиваться без учета в ТЦК.

В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий лишить ТЦК права штрафовать уклонистов.

Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК. Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП для Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП для обновления данных. Сервис уже работает во всех ТЦК и СП Украины в тестовом режиме.

Минэкономики оценило рост ВВП Украины. По По предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3% [±1%]. В итоге за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Перспективы реструктуризации внешнего долга. О перспективах О перспективах реструктуризации внешнего долга Украины и влиянии реструктуризации внешнего долга на рынки шла речь во время дискуссии на конференции Invest Talk Summit-2024, которая прошла в Киеве 18 мая.

14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний. За последние четыре года 14 украинцев основали За последние четыре года 14 украинцев основали более 4 тысяч компаний. На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний.

Украинцы с помощью «Дія.Бізнес» зарегистрировали в Варшаве более 9 тысяч фирм.

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Средняя ставка на ипотеку в Украине. Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых. Об этом Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.

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