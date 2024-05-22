День финансов: ВВП Украины, борьба с колл-центрами, бронирование работников за 20 тыс. грн — Finance.ua

День финансов: ВВП Украины, борьба с колл-центрами, бронирование работников за 20 тыс. грн
Сегодня, 22 мая, Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам привлечь к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.
Бронирование работников: за 20 тысяч гривен военного сбора в месяц. Работодатели самостоятельно могут определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности. Об этом говорится в предложении Комитета по вопросам экономического развития, где предоставлены наработанные инициативной группой при лидерстве Председателя Комитета Дмитрия Наталухи по экономическому бронированию.
ВР приняла в целом закон об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга. Проект № 10 265 предусматривает, что украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.
ВСК для строительства фортификаций и закупки дронов. Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии, которая рассмотрит использование бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.
Начальная военная подготовка для учащихся: Рада приняла закон. Рада приняла в целом законопроект № 11 092 по усовершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. «За» проголосовали 297 депутатов. Вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевоенную подготовку
Мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности. Верховная Рада Украины приняла закон, который вводит мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.
Первые платежи от замороженных активов рф. Еврокомиссия будет прилагать усилия, чтобы первые платежи от замороженных активов россии, в частности для поставки в Украину современного оружия и боеприпасов, были осуществлены уже в июле.
Как будут использовать прибыль от активов россии. Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов россии будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.
Женам мобилизованных предоставят новые льготы. В Украине новый закон о мобилизации гарантирует ряд льгот для жен мобилизованных военнослужащих. В частности, получат преимущества в обязательствах перед банками.
- Кабмин отменил норму, позволявшую женщинам-медикам трудоустраиваться без учета в ТЦК.
- В Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий лишить ТЦК права штрафовать уклонистов.
Тестирование э-очереди расширили на все ТЦК. Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП для обновления данных. Сервис уже работает во всех ТЦК и СП Украины в тестовом режиме.
Минэкономики оценило рост ВВП Украины. По предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3% [±1%]. В итоге за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Перспективы реструктуризации внешнего долга. О перспективах реструктуризации внешнего долга Украины и влиянии реструктуризации внешнего долга на рынки шла речь во время дискуссии на конференции Invest Talk Summit-2024, которая прошла в Киеве 18 мая.
14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний. За последние четыре года 14 украинцев основали более 4 тысяч компаний. На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний.
- Украинцы с помощью «Дія.Бізнес» зарегистрировали в Варшаве более 9 тысяч фирм.
Лучший способ избавиться от проблемных долгов. Реструктуризация, а не судебное или внесудебное взыскание долга является наиболее эффективным инструментом урегулирования проблемных кредитов.
Средняя ставка на ипотеку в Украине. Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.
Кстати, сегодня в статье мы сравнили эти пенсионные системы с украинской, чтобы понять, в каком направлении нашей стране следует двигаться.
Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной)
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