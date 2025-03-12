День финансов: встреча Украины и США, пилотная выдача аграрной ноты, уголовная ответственность для ТЦК и ВВК — Finance.ua

День финансов: встреча Украины и США, пилотная выдача аграрной ноты, уголовная ответственность для ТЦК и ВВК Сегодня 17:35

Среда, 12 марта. В Саудовской Аравии, в городе Джидда, 11 марта прошли переговоры украинской и американской делегаций. Ключевые темы: путь к миру и двусторонние отношения Украины и США. О результатах читайте здесь.

Также Президент объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.

В то же время Украинские ценные бумаги растут после переговоров в Джидде.

При этом глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной.

А в Минобороны рассказали, как ожидание «заморозки» боевых действий влияет на рекрутинг.

Трамп решил не вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады.

ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу. Управляющий совет Ukraine Investment Framework 7 марта Управляющий совет Ukraine Investment Framework 7 марта объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий через банки.

Французская Thales и Украэрорух подписали соглашение. Украэрорух и французская компания Thales, один из Украэрорух и французская компания Thales, один из крупнейших производителей оборудования для связи в мире, подписали соглашение по установке аэродромного радиолокатора в рамках подготовки к возобновлению гражданских авиаперевозок в Украине.

Пилотная выдача аграрной ноты. Впервые в Реестре аграрных нот прошла пилотная выдача аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии. Это знаковое событие для введения этого финансового инструмента на рынках капитала. Об этом Впервые в Реестре аграрных нот прошла пилотная выдача аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии. Это знаковое событие для введения этого финансового инструмента на рынках капитала. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Цена квартир после каждой вражеской атаки на город. В Университете Бата (Великобритания), основываясь, в частности, на данных ЛУН, В Университете Бата (Великобритания), основываясь, в частности, на данных ЛУН, исследовали , как конкретно война влияет на среднюю стоимость квартир в городах Украины.

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ТОП-5 отраслей с самым большим гендерным разрывом в зарплате. По По итогам 2024 года гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях и фактических окладах неравномерен по отраслям. Наибольшая разница в желаемой зарплате и денежной компенсации в зависимости от пола наблюдается в сферах финансовых услуг, автомобильной промышленности и автобизнеса, банковского дела, энергетики и FMCG.

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Уголовная ответственность ТЦК и ВВК. Верховная Рада поддержала в первом чтении Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК.

Также в Украине планируется упростить оплату штрафов за нарушение военного учета.

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