День финансов: встреча Украины и США, пилотная выдача аграрной ноты, уголовная ответственность для ТЦК и ВВК — Finance.ua
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День финансов: встреча Украины и США, пилотная выдача аграрной ноты, уголовная ответственность для ТЦК и ВВК

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Среда, 12 марта. В Саудовской Аравии, в городе Джидда, 11 марта прошли переговоры украинской и американской делегаций. Ключевые темы: путь к миру и двусторонние отношения Украины и США. О результатах читайте здесь.
  • Также Президент объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.
  • В то же время Украинские ценные бумаги растут после переговоров в Джидде.
  • При этом глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной.
  • А в Минобороны рассказали, как ожидание «заморозки» боевых действий влияет на рекрутинг.
  • Трамп решил не вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады.
ЕС выделит 1,6 млрд евро украинскому бизнесу. Управляющий совет Ukraine Investment Framework 7 марта объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий через банки.
Французская Thales и Украэрорух подписали соглашение. Украэрорух и французская компания Thales, один из крупнейших производителей оборудования для связи в мире, подписали соглашение по установке аэродромного радиолокатора в рамках подготовки к возобновлению гражданских авиаперевозок в Украине.
Пилотная выдача аграрной ноты. Впервые в Реестре аграрных нот прошла пилотная выдача аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии. Это знаковое событие для введения этого финансового инструмента на рынках капитала. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Цена квартир после каждой вражеской атаки на город. В Университете Бата (Великобритания), основываясь, в частности, на данных ЛУН, исследовали, как конкретно война влияет на среднюю стоимость квартир в городах Украины.
Также Finance.ua в новом материале рассказывает о том, как купить или продать квартиру. И как вообще происходит эта процедура и какие существуют нюансы.

🏦Купля-продажа квартиры: что стоит знать

ТОП-5 отраслей с самым большим гендерным разрывом в зарплате. По итогам 2024 года гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях и фактических окладах неравномерен по отраслям. Наибольшая разница в желаемой зарплате и денежной компенсации в зависимости от пола наблюдается в сферах финансовых услуг, автомобильной промышленности и автобизнеса, банковского дела, энергетики и FMCG.
  • Германия готовит жесткие правила для украинских беженцев.
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День финансов: встреча Украины и США, пилотная выдача аграрной ноты, уголовная ответственность для ТЦК и ВВК
Уголовная ответственность ТЦК и ВВК. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК.
  • Также в Украине планируется упростить оплату штрафов за нарушение военного учета.
Компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта. Еще 1 января вступили в силу изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, который больше известен всем как проект «Прихисток». Какие изменения ожидают получателей компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта, рассказали специалисты Юридического советчика ВПЛ.
По материалам:
Finance.ua
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