День финансов: возобновление транзита нефти по «Дружбе» и финальная процедура ЕС по €90 млрд Украине Сегодня 17:45

Среда, 22 апреля. Венгрия возобновила транзит российской нефти по «Дружбе», а ЕС запустил процедуру одобрения 90 млрд евро кредита для Украины.

Вечером 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина завершила ремонт поврежденного российским ударом участка нефтепровода «Дружба» и объект может возобновить работу. По его словам, Украина рассчитывает, что это будет способствовать разблокированию европейского пакета поддержки, одобренного Евросоветом.

Сегодня министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил , что в 11:35 возобновилась транспортировка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии через территорию Украины. Ожидается, что сырье может поступить на территорию Венгрии уже сегодня или позже утром 23 апреля.

Со своей стороны, послы стран Европейского Союза запустили письменную процедуру одобрения выделения 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций против россии.

Украина и ЕС объединяют энергорынки

В «Укрэнерго» заявили , что введение в действие закона об интеграции украинского энергетического рынка с европейским повысит общую энергетическую устойчивость и положительно скажется на стоимости электроэнергии для потребителей. Принятие закона также открывает Украине путь к получению 500 млн евро в рамках европейской программы Ukraine Facility.

Автоматическая отсрочка после 4 мая

Приближается 4 мая — дата, после которой традиционно активизируются вопросы продления отсрочек от мобилизации. Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, проверить, продлена ли отсрочка, можно через приложение «Резерв+». Для этого нужно сформировать полную выписку. Если в ней указана новая дата — например, 1 августа — это означает, что отсрочка уже продлена автоматически. Если автоматическое продление не произошло, придется подавать документы повторно.

Подпись при оплате наличными

В Rozetka сообщили , что при проведении наличных операций подпись клиента на платежных документах обязательна. Такое требование предусмотрено постановлением Национального банка № 148 «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины». Все наличные операции должны быть оформлены и подтверждены подписями клиента и кассира.

💳 Кстати, количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году увеличилось в среднем на 12−18% по сравнению с предыдущим годом и достигло около 310−340 тыс. инцидентов, а общий ущерб колеблется в диапазоне 1,4−1,6 млрд гривен. Банки все активнее говорят о том, что борьба с мошенничеством — это не только вопрос антифрод-систем, но и финансовая и цифровая грамотность клиентов.

Пособие по безработице в Польше

С 1 июня 2026 года в Польше повысят размер пособия по безработице. Новые ставки будут касаться всех официально зарегистрированных безработных и будут действовать в течение следующего года. Базовое пособие для лиц со стажем от 5 до 20 лет составит 1783,90 злотых брутто в месяц в первые 90 дней. После этого выплата уменьшится до 1400,90 злотых брутто.

Фактически «на руки» это около 1620 злотых в начале периода и около 1270 злотых в дальнейшем.

Мир на пороге глобального дефицита продовольствия

Как пишет Financial Times, мир может столкнуться с масштабным продовольственным шоком из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Нарушение энергетических потоков уже привело к дефициту удобрений и серьезным сбоям в логистике.

🗨️ «Мы живем в долг. Это не является постоянным решением, иначе энергетический кризис превратится в продовольственный кризис» , — предупреждает руководитель направления сжиженного природного газа в Vitol Пабло Галанте Эскобар.

Изменения в налоговой стратегии Украины

Владимир Зеленский сообщил о подготовке дополнительных экономических мер, направленных на укрепление экономики и повышение благосостояния граждан в условиях войны. По его словам, в ближайшие недели правительство планирует определить перечень дополнительных шагов, которые должны усилить экономическую устойчивость страны. Речь идет, в частности, о формировании налоговой стратегии, детенизации экономики и усилении поддержки граждан и бизнеса.

Курс валют в мае

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов говорит , что ситуация на мировых рынках остается нестабильной, в частности из-за напряжения в районе Ормузского пролива, что влияет на торговлю и валютные колебания.

Он прогнозирует, что курс доллара в мае может варьироваться в пределах 43,8−44,8 грн. Курс евро в зависимости от внешней конъюнктуры, мировых котировок и нефтяной динамики может находиться в диапазоне 50−52,5 грн.

Украинцы открыли 1 млн ФЛП онлайн

Более 1 миллиона граждан уже воспользовались порталом «Дія» для открытия физического лица-предпринимателя. В среднем украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно. Самые высокие показатели регистрации предпринимательской деятельности зафиксированы в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

