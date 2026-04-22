Зеленський анонсував зміни у податковій стратегії України

Президент України Володимир Зеленський, www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку додаткових економічних заходів, спрямованих на зміцнення економіки та підвищення добробуту громадян в умовах війни.

Про це він заявив у вечірньому зверненні, підсумовуючи переговори з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим.

Економічні заходи

За словами президента, найближчими тижнями уряд планує визначити перелік додаткових кроків, які мають посилити економічну стійкість країни.

«Ми домовилися з прем’єр-міністром України Свириденко та міністром економіки Соболевим, що найближчими тижнями визначимось із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою. Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше», — зазначив він.

Президент уточнив, що йдеться, зокрема, про формування податкової стратегії, детінізацію економіки та посилення підтримки громадян і бізнесу.

