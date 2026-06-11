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Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні — НБУ

Казна та Політика
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Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні — НБУ
Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні — НБУ
Кредитування бізнесу та населення зберігається на високому рівні.
Про це свідчить оновлена оперативна статистика про основні показники діяльності банків України, пише НБУ.
Чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у травні 2026 року збільшилися на 30% р/р, населенню — на 36% р/р.
Нагадаємо, що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою, адже валовий показник зменшився через списання в грудні 2025 року державними банками старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн (зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику), однак банки не знижували кредитної активності.
Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів.
Так, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у травні зріс на 19% р/р, бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ) — на 17% р/р.Зауважуємо, що оперативні дані надалі можуть бути уточнені відповідно до показників квартальної та річної звітності банків.
За матеріалами:
Finance.ua
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