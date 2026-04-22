0 800 307 555
укр
Finance.ua розпочинає роботу над спецпроєктом «Фінансова опора»

46
У рамках проєкту «Ukraine Resilient Media Initiative», за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів, портал Finance.ua розпочинає роботу над серією публікацій за назвою «Фінансова опора: знання та практичні рішення для соціально вразливих груп».
Цим проєктом бажаємо посприяти підвищенню фінансової грамотності серед соціально вразливих груп населення. Інформаційно надати допомогу переселенцям (ВПО), людям з обмеженими можливостями, малозабезпеченим верствам населення.
Наші журналісти вже працюють над серією публікацій, щоб допомогти вам краще зрозуміти власні фінансові можливості та приймати більш обґрунтовані рішення щодо витрат, заощаджень і використання державної підтримки.
Маємо намір писати лише про практичні знання щодо планування особистого та сімейного бюджету, а також інформувати про покрокове використання доступних державних програм і соціальних можливостей.
Завдяки цьому проєкту кожен та кожна з наших читачів зможе краще розуміти, як керувати своїми витратами, орієнтуватися в державних і міжнародних програмах допомоги та ставати більш фінансово самостійними у майбутньому.
Чекайте на перший текст з циклу публікацій вже незабаром!
За матеріалами:
Персональні фінансиФінансові лайфхаки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems