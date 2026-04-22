Finance.ua розпочинає роботу над спецпроєктом «Фінансова опора»

У рамках проєкту «Ukraine Resilient Media Initiative», за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів, портал Finance.ua розпочинає роботу над серією публікацій за назвою «Фінансова опора: знання та практичні рішення для соціально вразливих груп».

Цим проєктом бажаємо посприяти підвищенню фінансової грамотності серед соціально вразливих груп населення. Інформаційно надати допомогу переселенцям (ВПО), людям з обмеженими можливостями, малозабезпеченим верствам населення.

Наші журналісти вже працюють над серією публікацій, щоб допомогти вам краще зрозуміти власні фінансові можливості та приймати більш обґрунтовані рішення щодо витрат, заощаджень і використання державної підтримки.

Маємо намір писати лише про практичні знання щодо планування особистого та сімейного бюджету, а також інформувати про покрокове використання доступних державних програм і соціальних можливостей.

Завдяки цьому проєкту кожен та кожна з наших читачів зможе краще розуміти, як керувати своїми витратами, орієнтуватися в державних і міжнародних програмах допомоги та ставати більш фінансово самостійними у майбутньому.

Чекайте на перший текст з циклу публікацій вже незабаром!

