Finance.ua розпочинає роботу над спецпроєктом «Фінансова опора»

Цим проєктом бажаємо
посприяти підвищенню фінансової
грамотності серед соціально вразливих
груп населення. Інформаційно надати
допомогу переселенцям (ВПО), людям з
обмеженими можливостями, малозабезпеченим
верствам населення.
Наші
журналісти вже працюють над серією
публікацій, щоб допомогти вам краще
зрозуміти власні фінансові можливості
та приймати більш обґрунтовані рішення
щодо витрат, заощаджень і використання
державної підтримки.
Маємо намір
писати лише про практичні знання щодо
планування особистого та сімейного
бюджету, а також інформувати про покрокове
використання доступних державних
програм і соціальних можливостей.
Завдяки цьому проєкту кожен та
кожна з наших читачів зможе краще
розуміти, як керувати своїми витратами,
орієнтуватися в державних і міжнародних
програмах допомоги та ставати більш
фінансово самостійними у майбутньому.
Чекайте
на перший текст з циклу публікацій вже
незабаром!