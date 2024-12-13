День финансов: военная помощь от США, миллиард на дроны, рейтинг бесплатных кредиток — Finance.ua

День финансов: военная помощь от США, миллиард на дроны, рейтинг бесплатных кредиток Сегодня 17:45

В пятницу, 13 декабря, расскажем о новой системе для бизнеса, потенциале от легализации крипторынка и лучших кредитных картах.

Военная помощь от США. Соединенные Штаты Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В новый пакет помощи войдут, например, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Штаты передадут противотанковые вооружения и средства для противодействия беспилотникам.

Также США запретили выдавать визы примерно 20 чиновникам Грузии, которые считаются ответственными за подрыв демократии в стране.

Миллиард на дроны. Министерство обороны Министерство обороны выделит дополнительно 1,1 млрд грн для закупки беспилотников. Указанные средства будут перечислены непосредственно бригадам для финансирования наиболее важных потребностей.

Курс доллара на протяжении 2024 года курс гривны на протяжении 2024 года курс гривны претерпел значительные изменения . Если в начале года отметка была на уровне 38 гривен, то уже в конце года цена перевалила за 41 гривну. В то же время пик роста курса доллара пришелся на конец весны и лето. Ожидается, что до конца года официальный курс доллара по отношению к гривне может не дотянуть до ранее прогнозируемой и заложенной в бюджет отметки в 42,10 гривны.

Ограничение банковских переводов. На днях украинские банки подписали меморандум о прозрачности банковских услуг. Как На днях украинские банки подписали меморандум о прозрачности банковских услуг. Как рассказал старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай, Нацбанк стремится ограничить проблему дропов — использования счетов физлиц и ФЛП для проведения теневых платежей и отмывания денег. По его словам, банки будут самостоятельно устанавливать критерии рисковости, и руководствоваться будут потребностью минимизировать объемы теневых платежей через свои учреждения.

Какие именно ограничения вводятся, для каких категорий граждан большие риски и почему ограничения вводятся на уровне отдельных банков — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Ищете кредитную карту, за которую не нужно платить? Finance.ua облегчил вам выбор и составил рейтинг бесплатных кредиток. Мы изучили все карты, которые выпускаются украинскими банками, отобрали те, которыми можно пользоваться бесплатно, и сравнили их по 11 критериям:

Решение о следующем транше от МВФ. 20 декабря Исполнительный совет МВФ 20 декабря Исполнительный совет МВФ соберется для обсуждения результатов Шестого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. По предварительной информации, МВФ может принять решение о предоставлении Украине до 1,1 миллиарда долларов.

Со своей стороны, Национальный банк считает , что объемы международной финансовой помощи в 2025 году будут достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.

Электронная система для бизнеса. До I квартала 2026 года в Украине До I квартала 2026 года в Украине создадут единую электронную систему, которая значительно упростит ведение бизнеса. Система будет автоматически формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине.

Напомним, что предприниматели могут вносить изменения в ФЛП через мобильное приложение «Дія». Процесс занимает до 10 минут и позволяет обновить личные данные, адрес и виды деятельности онлайн.

Разрешение на покупку Идея Банка. АМКУ АМКУ предоставил разрешение акционеру группы «ТАС» Сергею Тигипко на опосредованное приобретение 100% акций АО «Идея Банк». Следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения сделки должно быть решение Национального банка Украины о согласовании существенного участия в АО «Идея Банк».

Потенциал легализации рынка криптовалют. Украина получила бы до 15 миллиардов в бюджет от легализации крипторынка, Украина получила бы до 15 миллиардов в бюджет от легализации крипторынка, отмечают в Минцифре. Украинцы составляют 2,5% общего вебтрафика пользователей в мире.

Возвращение беженцев из-за границы. Как Как рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько, беженцы будут возвращаться по разным причинам. К примеру, возвращаться будут те, кто имел в Украине хорошую специализацию, хорошую карьеру, а в ЕС вынуждены работать на низковалифицированных работах.

Добавим, что министр развития Польши Кшиштоф Пашик признал , что обещанной государственной программы кредитов на жилье 0−1,5% не будет. В первом квартале 2025 г. обещают представить новую комплексную программу жилищного строительства.

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