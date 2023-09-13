День финансов: вето на закон об э-декларировании, презентация новых iPhone, изменения в закон об инвестнянях — Finance.ua

День финансов: вето на закон об э-декларировании, презентация новых iPhone, изменения в закон об инвестнянях Сегодня 17:45

Среда, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд важных законов, а президент ЕС Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительной помощи Украине и украинцам в ЕС.

Вето на законопроект об э-декларировании. Президент Владимир Президент Владимир Зеленский подписал вето на законопроект об э-декларировании и внес предложения по возобновлению электронного декларирования для должностных лиц и местного самоуправления.

Глава государства подписал изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», известный как «закон об инвестнянях». Этим законом предусматривается уменьшение требований относительно размера значительных инвестиций до €12 млн с €20 млн.

Также Зеленский подписал Закон Украины «О государственных резервах», являющийся одним из ключевых для реализации реформы госрезерва.

Президент подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа. Оно, в частности, предусматривает проверку всех решений военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, принятых с начала полномасштабного вторжения.

Что произойдет с курсом доллара. Советник Зеленского Советник Зеленского Олег Устенко говорит , что на конец текущего года можно ожидать курс примерно на уровне 41−42−43 грн/долл. «Но ситуация может резко измениться, если произойдет деблокирование нашего черноморского коридора. Если будет шквал валютных поступлений от продажи нашего зерна на мировом рынке, это будет способствовать не просто устойчивости гривны, а тренду на укрепление уровня, который мы видели несколько месяцев назад», — пояснил Устенко.

По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе выросло предложение на фоне падения спроса. Это привело к сокращению дефицита вдвое.

Введение графиков отключений света. В Министерстве энергетики заявили , что не планируют применять графики отключений электроэнергии с 1 октября. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения нужд потребителей.

Украинцы могут жить в ЕС до 2025 года. Об этом решении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европейский Союз продлил временную защиту для украинцев, сбежавших от войны в Украине. Это решение означает, что находящиеся в ЕС украинцы смогут продолжать жить, работать и учиться в странах ЕС до 2025 года.

Также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей помощи Украине.

ЕС продлил персональные санкции. Евросоюз продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек. Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц.

Цены на аренду квартир в Киеве и Львове. Арендодатели почувствовали относительно спокойное лето и возвращают цены на аренду квартир до довоенных времен. В последний год Арендодатели почувствовали относительно спокойное лето и возвращают цены на аренду квартир до довоенных времен. В последний год стоимость аренды во Львове превышала стоимость аренды в столице. На сегодня 1-комнатные квартиры все еще дороже — 15 300 грн во Львове и 13 000 грн в Киеве.

Спрос на фрилансеров. По данным По данным исследования Freelancehunt , объем услуг, которые украинские предприниматели заказывали у фрилансеров в одинаковые периоды весна-лето 2021 и 2023, вырос на 75%. Чаще фрилансеров для выполнения задач ищут представители сферы E-commerce и торговли и IT.

Презентация Apple. Прошла долгожданная и традиционная презентация Apple. Компания анонсировала новые айфоны, а также обновили часы и наушники. Обо всех новинках Прошла долгожданная и традиционная презентация Apple. Компания анонсировала новые айфоны, а также обновили часы и наушники. Обо всех новинках рассказываем здесь

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