ЄС подовжив термін дії тимчасового захисту українців — Finance.ua

ЄС подовжив термін дії тимчасового захисту українців Сьогодні 11:50 — Особисті фінанси

ЄС подовжив термін дії тимчасового захисту українців

Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.

Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік.

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«Ми підтримуємо Україну на шляху до миру, і робимо це з самого початку війни. Наразі 4 мільйони українців знайшли прихисток у нашому Євросоюзі. Ми хочемо забезпечити їх доступом до помешкань, робочих місць і багато чого іншого. Такою була відповідь Європи. Я пишаюся тим, що Комісія продовжила термін дії тимчасового захисту українців (до 2025 року. — Ред). Наша підтримка для України подовжиться і буде тривалою», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

українці порівняли Європу та Україну: державні онлайн-послуги в Україні оцінені значно краще (71%), ніж в Європі (16%). Так само в Україні значно виграють фінансові та банківські послуги (70% проти 14% в Європі);

в Естонії змінюють терміни тимчасового захисту українським біженцям. Тепер статус надаватимуть і продовжуватимуть одразу до березня 2025 року;



уряд Фінляндії прийняв рішення відмовити в захисті одній з категорій біженців. Зокрема, мовиться про тих, які походять з України, але мають громадянство третіх країн.

УНН За матеріалами:

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