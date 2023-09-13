Відмовлятиме частині українців: одна з країн ЄС запроваджує суворішу політику щодо біженців — Finance.ua

Відмовлятиме частині українців: одна з країн ЄС запроваджує суворішу політику щодо біженців Сьогодні 10:36 — Світ

Відмовлятиме частині українців: одна з країн ЄС запроваджує суворішу політику щодо біженців

Уряд Фінляндії прийняв рішення відмовити в захисті одній з категорій біженців. Зокрема, мовиться про тих, які походять з України, але мають громадянство третіх країн.

Міністерство внутрішніх справ країни оголосило, що особам без українського громадянства, статусу міжнародного захисту чи дозволу на постійне проживання більше не надаватиметься захист у Фінляндії. З чим пов’язана зміна правил та кому буде відмовлено в захисті в Фінляндії - далі в матеріалі.

Що відомо

Нещодавно на засіданні 7 вересня уряд Фінляндії прийняв рішення про те, що біженці без українського громадянства не матимуть захисту. Однак варто зазначити, що особам, які вже отримали притулок у Фінляндії, буде дозволено залишатися в країні до 4 березня 2024 року.

Тимчасовий захист тепер надаватиметься лише тим особам без громадянства України, які раніше мали дозвіл на постійне проживання в країні або отримали статус міжнародного захисту. Цей новий захід матиме значні наслідки для тих, хто шукає притулку чи проживання в Фінляндії.

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Фінляндія також вирішила відмовити у захисті особам, які тимчасово проживали в Україні з метою навчання або працевлаштування. Це рішення, однак, містить суттєвий виняток, згідно з яким громадяни третіх країн все ж матимуть право на тимчасовий захист, якщо будуть визнані членами сім'ї громадян України.

Крім того, будуть вжиті жорсткі заходи для ідентифікації тих осіб, які мають громадянство третіх країн, але не мають поважних причин проживати в країні-члені ЄС. У таких випадках ці особи будуть репатрійовані на свою Батьківщину.

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