У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам — Finance.ua
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У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам

Світ
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У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам
У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам
Влада міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, через невчасну сплату оренди може конфіскувати одну з найбільших арен в країні, яка належить російським олігархам.
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що місцева влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка керує ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалтся вчасно.
Однак, останній внесок в сумі 100 тисяч євро виявився несплаченим. Орендна плата, як стверджує видання, мала бути перерахована в середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо кошти не надійдуть, арену доведеться конфіскувати.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що власниками арени є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв’язану росією в Україні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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