У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам — Finance.ua

У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам Сьогодні 19:32 — Світ

У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам

Влада міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, через невчасну сплату оренди може конфіскувати одну з найбільших арен в країні, яка належить російським олігархам.

Про це повідомляє Yle

Зазначається, що місцева влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка керує ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалтся вчасно.

Однак, останній внесок в сумі 100 тисяч євро виявився несплаченим. Орендна плата, як стверджує видання, мала бути перерахована в середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо кошти не надійдуть, арену доведеться конфіскувати.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що власниками арени є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв’язану росією в Україні.

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