Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась: дефицит сократился вдвое — Данилишин Сегодня 14:00 — Валюта

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе выросло предложение на фоне падения спроса. Это привело к сокращению дефицита вдвое.

Об этом сообщает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook

«Увеличение предложения иностранной валюты на фоне сокращения спроса на нее со стороны клиентов банков на прошлой неделе обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 302 млн долларов (по сравнению с 638 млн долларов неделей ранее)», — написал он.

При этом международные резервы Украины, которые, по предварительным данным, по состоянию на 1 сентября 2023 составили 40,4 млрд долларов, остаются достаточными для финансирования 5,4 месяца будущего импорта, добавил он.

Как отметил Данилишин, продолжил расширяться дефицит торговли товарами. По данным Государственной таможенной службы, за 8 месяцев с начала года он составил 16,6 млрд долларов, что вдвое выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также стало известно, что Польша не будет возобновлять импорт украинского зерна, даже если Евросоюз решит отменить запрет. В подобных обстоятельствах другие страны региона могут присоединиться к «демаршу» Польши, напомнил член Совета НБУ.

«В дополнение к прекращению работы зернового коридора и атак рф на дунайские порты это дополнительно усложнит экспорт украинской аграрной продукции в условиях ожиданий роста урожая на 5% по сравнению с прошлым годом. Эти факторы будут негативно влиять как на темпы экономического роста, так и на ситуацию на валютном рынке», — добавил Данилишин.

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