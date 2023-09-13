Apple представила лінійку iPhone 15 та інші новинки — Finance.ua

Apple представила лінійку iPhone 15 та інші новинки Сьогодні 10:00 — Технології&Авто

Apple представила лінійку iPhone 15 та інші новинки, iPhone 15 та iPhone 15 Plus

12 вересня пройшла довгоочікувана й традиційна презентація Apple. Як всі і очікували, компанія анонсувала новенькі айфони: всі моделі отримали USB-C, а у флагманів тепер титановий корпус. Також оновили годинники і навушники.

iPhone 15 і 15 Plus

Базові моделі - по суті торішні 14 і 14 Plus, але з кількома помітними апгрейдами. Вони отримали ті ж екрани на 6,1 і 6,7 дюйма, дві камери, а також плоскі рамки для зручнішого обхвату. Ну, а на передній панелі звичайних моделей тепер є Dynamic Island — «чубчик» офіційно помер.

Всередині тогорічний чипсет A16 Bionic, а в основній камері головний сенсор тепер має роздільну здатність 48 мегапікселів. З інших поліпшень: пікова яскравість дисплея становить 2000 ніт (в два рази більше, ніж в iPhone 14), також збільшили місткість акумулятора. Ціни на IPhone 15 і 15 Plus починаються з $799 і $899 відповідно.

Найважливіший момент — всі айфони лінійки iPhone 15 мають роз'єм USB-C. Таким чином, Apple відправила Lightning «на пенсію» через 10 років після його появи.

iPhone 15 Pro і 15 Pro Max

Більш дорогі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримали корпус з титану — як зазначається, це найлегші телефони Apple з часів iPhone XS. Також інженери зменшили товщину рамок, розмір дисплеїв при цьому залишився той же — 6,1 і 6,7 дюйма.

Ще в «прошках» з’явилася настроювана кнопка Action, яка прийшла на зміну перемикачу безшумного режиму. На неї можна призначити дії за бажанням, наприклад, включити камеру, ліхтарик, диктофон або перекладач.

Новинки працюють на процесорі нового покоління Apple A17 Pro, який не застаріє ще дуже довго. Основний сенсор теж 48 Мп, але в порівнянні з базовими айфонами він краще знімає в темряві. В iPhone 15 Pro є підтримка 3Х оптичного зуму, в 15 Pro Max — 5-кратного зуму. Ще смартфони можуть знімати просторове відео для перегляду на гарнітурі Vision Pro.

У США за iPhone 15 Pro попросять 999 доларів, а 15 Pro Max — 1199 доларів. Тобто ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися — хоча інсайдери обіцяли підвищення. Продажі стартують 22 вересня.

Нові смарт-годинники

Годинники не змінилися зовні, але обзавелися поліпшеним залізом і низкою цікавих фішок.

Apple Watch 9: дисплей в два рази яскравіше (2000 ніт) і розряджаються все так же за добу. Додали рожевий колір і спеціальний жест рухом пальців, за допомогою якого можна приймати дзвінки або, наприклад, відключити будильник.

У версію для спортсменів Apple Watch Ultra 2 встановили найяскравіший у світі екран на 3000 ніт. Працюють до 72 годин.

Обидві моделі почнуть продаватися в США з 22 вересня разом з айфонами. Вартість Apple Watch Series 9 починається з 399 доларів (близько 15 000 грн), а Apple Watch Ultra 2 з $799 — (30 000 грн).

Оновлені AirPods Pro 2 з USB-C

Разом з новими iPhone цей аксесуар вперше в історії яблучної компанії переходить на новий порт — USB Type-С. Попередні замовлення вже відкриті, в магазинах вони з’являться 22 вересня. Вартість від 240 доларів.

Варто зауважити, що в плані функціонала та дизайну самі навушники практично ніяк не змінилися. З мінорних нововведень: покращений звук і поліпшений захист від вологи і пилу.

«Революційний» аксесуар для iPhone 15

На сайті Apple відразу після презентації з’явився адаптер з USB Type-C на Lightning для власників оригінальних проводів.

Обійдеться він вам в 29 доларів (1100 грн). За ці гроші, наприклад, можна придбати комплект з адаптера живлення і кабелю від сторонніх, але сертифікованих виробників.

Дата випуску iOS 17, iPadOS 17 та watchOS 10

Стабільні версії яблучних операційок вийдуть вже наступного понеділка, 18-го числа.

Ті, хто вже спробував бету iOS 17, кажуть, що в порівнянні з 16 нова ОС отримала не так багато поліпшень. Втім, кілька цікавих фішок все ж є, як, наприклад, можливість перетворити свій смартфон в смарт-дисплей. Також Apple спростила життя тим користувачам, які постійно забувають нові паролі.

Нагадаємо, що на жовтень цього року у Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові комп’ютери на базі однокристальної системи М 3 . Апгрейд отримають моделі iMac 24″, MacBook Air 13″ і MacBook Pro 13. А вже навесні 2024 анонсують нові iPad з OLED-дисплеями.

УНІАН За матеріалами:

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