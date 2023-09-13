Запровадження графіків відключень світла з 1 жовтня: у Міненерго зробили заяву — Finance.ua
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Запровадження графіків відключень світла з 1 жовтня: у Міненерго зробили заяву

Енергетика
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Запровадження графіків відключень світла з 1 жовтня: у Міненерго зробили заяву
Запровадження графіків відключень світла з 1 жовтня: у Міненерго зробили заяву
Міністерство енергетики України не планує застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві зазначили, що наразі жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.
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«Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується», — йдеться у повідомленні.
У Міненерго уточнили, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.
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Крім цього, в Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів.
Водночас відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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