Як українці можуть підготуватися до зими та можливих відключень світла: озвучено поради — Finance.ua

Як українці можуть підготуватися до зими та можливих відключень світла: озвучено поради Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Як українці можуть підготуватися до зими та можливих відключень світла: озвучено поради

Українці можуть вже зараз підготуватися до можливих відключень світла. Зокрема, на такий випадок рекомендують придбати павербанк, щоб у разі відключень ви змогли зарядити мобільний пристрій чи інші гаджети.

Obozrevatel розповів, як підготуватися до можливих відключень світла в осінньо-зимовий період.

Як зазначають експерти, також не зайвим буде придбати туристичний газовий пальник. Цей компактний і легкий пристрій не займе багато місця, але забезпечить вас можливістю приготувати їжу або швидко закип’ятити воду.

Ще більше користі принесе генератор, але його вартість набагто більша, аніж приладів, наведених вище.

Як ще можна підготуватися та які запаси слід зробити?

Перевірити електропроводку всередині будинку

Через можливі перепади напруги вже зараз варто звернутися до електрика, який обстежує електропроводку і всередині будинку, і всередині квартир. Це може врятувати від можливих коротких замикань.

Зробити запаси всього необхідного

Запас води на кілька днів, заряджені гаджети, акумулятори, батарейки, свічки — предмети, які можуть знадобитися у разі непередбаченого відключення електроенергії через чергові обстріли російськими окупантами.

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Незважаючи на всі проблеми, опалювальний сезон в Україні відбудеться. І спроба знищити цивільну інфраструктуру не врятує росію від військової поразки на фронтах.

Також фахівці радять зробити мінімальний запас їжі, яка не псується. Наприклад, можна придбати:

крупи;

м’ясні та рибні консерви;

борошно;

сіль;

цукор;

олія;

сушені бобові;

сушені ягоди і фрукти;

сухарі та хлібці.

А чи реально продовжувати роботу вдома без світла, та як це зробити? Finance.ua розповідав про це у статті.

Обозреватель За матеріалами:

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