Як працюватимуть банки в Україні у випадку відключень світла та блекауту — Finance.ua

Як працюватимуть банки в Україні у випадку відключень світла та блекауту Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Як працюватимуть банки в Україні у випадку відключень світла та блекауту

У випадку тривалого блекауту в Україні понад 70% всіх відділень комерційних банків зможуть працювати у звичному режимі. Напередодні осінньо-зимового періоду фінустанови активізували роботу із забезпечення безперебійної роботи власних відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.

Про це розповів Сергій Мамедов, заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління Глобус Банку, в коментарі Обозревателю.

За його словами, станом на кінець січня 2023 року понад 40% відділень приєдналися до спільної мережі Power Banking (за даними НБУ, на початку року мережа об'єднувала 1827 банківських філій в близько 300 населених пунктах з усіх регіонів країни).

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Так, протягом вересня-жовтня ця мережа може охопити вже понад 2/3 всіх банківських філій.

Об'єднана мережа Power Banking передбачає, що відділення банку оснащене альтернативними джерелами живлення, резервними каналами зв’язку (інтернет, телефонія тощо). Крім того, спільна мережа гарантує клієнтам отримання послуг «першої необхідності»:

зняття готівки;

здійснення платежів та переказ коштів;

обміну валют;

отримання консультаційних послуг від менеджерів банків;

відкриття карткових рахунків.

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Мамедов висловив кілька порад для клієнтів на випадок тривалого блекауту. Серед них він виокремив такі:

поцікавитися, яке з найближчих від вас банківських відділень під'єднане до мережі Power Banking;

дізнатися про умови роботи відділення на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням;

поцікавитися про можливості здійснення необхідних банківських операцій;

за змогою, встановити на смартфон банківський застосунок, чи скористатися телефоном «гарячої лінії» на випадок екстраординарних ситуацій;

пам’ятати, що банківська система надійно захищена, а фахівці банків працюватимуть в режимі надзвичайної ситуації.

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