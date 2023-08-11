Підготовка до блекаутів: Україна отримала понад 500 зарядних станцій від Tesla — Finance.ua

Підготовка до блекаутів: Україна отримала понад 500 зарядних станцій від Tesla Сьогодні 15:35 — Енергетика

Україна отримала понад 500 зарядних станцій від Tesla загальною вартістю понад 8 млн доларів, які допоможуть у разі можливих блекаутів, повідомляє Мінцифри, передає УНН.

З 2022 року в Україні з’явилися Tesla Powerwall — це резервна електрика. З початку повномасштабної війни Україна отримала 50 «паверволів», які передавали до прифронтових зон та деокупованих територій, де були найбільші проблеми з електроенергією та зв’язком.

Наприкінці липня за підтримки міжнародних донорів Україна отримала ще 508 систем Tesla Powerwall. Вартість близько 16 000 доларів за одиницю. Їх планують використати як резервне живлення під час вимкнення електроенергії. Нову партію отриманих «паверволів» планують передати об'єктам соціальної та критичної інфраструктури, зокрема лікарням, школам. Щоб під час можливих знеструмлень продовжувався навчальний процес та не зупинялося виробництво.

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