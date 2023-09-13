Вето на законопроєкт про е-декларування: Зеленський подав свої пропозиції — Finance.ua

Вето на законопроєкт про е-декларування: Зеленський подав свої пропозиції Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Вето на законопроєкт про е-декларування: Зеленський подав свої пропозиції

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він підписав вето на законопроєкт і вже у вересні має бути відкрито реєстри електронних декларацій.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

«Одразу, як проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую нового голосування — із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, й стосовно законопроекту щодо ПЕПів — політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок», — зазначив Президент.

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Президент Зеленський вніс пропозиції до ветованого законопроєкту щодо відновлення електронного декларування для посадових осіб та місцевого самоврядування. Глава держави пропонує Верховній Раді зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів. Відповідні пропозиції щодо законопроєкту № 9534 опубліковані на офіційному сайті парламенту.

«Не можу погодитися із запропонованим законом підходом, за яким не забезпечується відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», — йдеться у пропозиціях глави держави.

Натомість президент пропонує зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але при цьому врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Голова держава пропонує встановити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій.

У той же час Зеленський вважає за необхідне визначити в законі, що у відкритому доступі не відображатимуться декларації, подані, зокрема:

військовослужбовцями Державної прикордонної служби України,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

Управління державної охорони,

Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім цього, не відображатимуться декларації співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій, а також поранених, полонених, миротворців, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

НАЗК вилучає з відкритого доступу такі декларації на підставі письмового подання керівника держоргану, де проводить службу (працює) відповідний суб'єкт декларування.

Ці винятки не стосуватимуться військовослужбовців:

на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або відряджених на такі посади;

які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Президент також пропонує встановити, що з дня, наступного за днем припинення або скасування воєнного стану, НАЗК забезпечить відкритий доступ до декларацій, що містяться в Єдиному держреєстрі, всім особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (…) не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом», — додається у пропозиціях до документа.

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