У ВР пояснили рішення щодо е-декларування — Finance.ua

У ВР пояснили рішення щодо е-декларування Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

У ВР пояснили рішення щодо е-декларування

Парламент підтримав відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким.

Про це повідомив голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія.

За його словами, громадянське суспільство незадоволене тим, що за замовчуванням реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК, та не є доступним для будь-кого.

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«Тут є запобіжники. 1 — Через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше. 2 — Ми зробили норму, згідно з якою декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для перевіряючих органів. Ми з керівництвом парламенту будемо перші подавати такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта», — зазначив Арахамія.

Він додав, що норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування.

Довідка Finance.ua:

5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану;

під час розгляду законопроєкту депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов’язувала відкрити цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Тому в ухваленому законі зберігається норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану;

обов’язок подавати декларації про доходи в Україні скасували після початку війни. Але влада України у меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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