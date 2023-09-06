У ВР пояснили рішення щодо е-декларування — Finance.ua

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У ВР пояснили рішення щодо е-декларування

Казна та Політика
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У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
У ВР пояснили рішення щодо е-декларування
Парламент підтримав відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким.
Про це повідомив голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія.
За його словами, громадянське суспільство незадоволене тим, що за замовчуванням реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК, та не є доступним для будь-кого.
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«Тут є запобіжники. 1 — Через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше. 2 — Ми зробили норму, згідно з якою декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для перевіряючих органів. Ми з керівництвом парламенту будемо перші подавати такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта», — зазначив Арахамія.
Він додав, що норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування.

Довідка Finance.ua:

  • 5 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану;
  • під час розгляду законопроєкту депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов’язувала відкрити цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Тому в ухваленому законі зберігається норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану;
  • обов’язок подавати декларації про доходи в Україні скасували після початку війни. Але влада України у меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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