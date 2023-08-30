Голова НАЗК повідомив про ризики рішення КСУ для е-декларування — Finance.ua

Голова НАЗК повідомив про ризики рішення КСУ для е-декларування Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Голова НАЗК повідомив про ризики рішення КСУ для е-декларування

Голова НАЗК Олександр Новіков у листі до Президента Володимира Зеленського назвав ризики можливого рішення Конституційного Суду у справі про конституційність положень Закону «Про запобігання корупції», які зобов’язують посадовців подавати е-декларації та наділяють НАЗК повноваженнями щодо їх перевірки.

Про це Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило у Телеграмі

«Визнання неконституційними положень закону, що стосуються фінансового контролю, може повністю нівелювати процес е-декларування в Україні та унеможливить ефективну роботу антикорупційних органів. Це суттєво підірве досягнення у сфері протидії корупції та, як наслідок, негативно вплине як на фінансову підтримку міжнародних партнерів України, так і на її євроінтеграційні перспективи. Ухвалене в межах вказаної справи рішення КСУ, яке є обов’язковим і не підлягає оскарженню, може призвести до кризи у надзвичайно складний для країни час», — заявив Новіков.

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Водночас він висловив сподівання на об'єктивний і неупереджений розгляд справи у КСУ.

Голова НАЗК підкреслив, що декларування є одним з ключових антикорупційних інструментів і висловив сподівання, що Верховна Рада відновить обов’язкове декларування.

У НАЗК нагадали, що 27 жовтня 2020 року КСУ ухвалив рішення, яке на певний час заблокувало е-декларування та роботу НАЗК і призвело до «конституційної кризи», розв’язати яку вдалося лише завдяки спільним зусиллям влади та громадськості.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Водночас після закінчення війни є три місяці, щоб надати відомості.

Нині подання е-декларацій за 2021 рік призупинено. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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